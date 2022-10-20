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Путин присвоил звание заслуженной артистки попавшей под санкции певице Юлии Чичериной

Юлия Чичерина

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки рок-музыканту Юлии Чичериной. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В начале октября она попала под санкции Евросоюза, её обвинили в поддержке войны в Украине.

44-летняя Чичерина была популярна в России в начале 2000-х. С 2015 года она стала регулярно выступать с концертами на территориях Донецкой и Луганской областей Украины, контролируемых пророссийскими сепаратистами. Она получила гражданство сепаратистских республик и их награды. Сама она заявляла, что поддерживает своим творчеством мирное население.

За выступления у сепаратистов министерство культуры Украины включило её в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. 6 октября Евросоюз включил её в список санкционных лиц. В сообщении ЕС говорится, что музыкант использует свою известность, чтобы "публично подрывать или угрожать суверенитету и территориальной целостности Украины", "очернять символы украинской государственности" и публично поддерживать российскую аннексию украинских регионов.

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