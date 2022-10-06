Евросоюз ввел санкции против Памфиловой, Дугина и Газманова

Евросоюз опубликовал список российских физических и юридических лиц, попавших под новые санкции ЕС. В списке 30 физических и 7 юридических лиц.

Санкционный список был расширен за счет людей, причастных к организации референдумов о выходе из Украины на контролируемых Россией территориях, представителей оборонной отрасли и людей, распространяющих дезинформацию о войне.

Под санкции попали, в частности, ЦИК России и его глава Элла Памфилова, философ Александр Дугин, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов, гендиректор "Техмаша" Александр Кочкин, президент концерна "Калашников" Алан Лушников, несколько представителей российского командования, а также певцы Олег Газманов, Николай Расторгуев и Юлия Чичерина.

Среди юридических лиц в список включены "Гознак", "Завод имени В. А. Дегтярева", МКБ "Факел" имени академика Грушина", корпорация "Иркут", Московский машиностроительный завод "Авангард" и "НПО "Сплав" имени А. Н. Ганичева".

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России в связи с вторжением в Украину. В него входит запрет на транспортировку нефти выше установленного потолка цен, ограничения на импорт стальной продукции, пластмасс и некоторых видов химикатов. Россиянам будет запрещено пользоваться европейскими криптокошельками.

Европейским компаниям будет запрещено оказывать России IT- и юридические услуги, разрабатывать архитектурные и инжиниринговые проекты. В Россию будет запрещен экспорт гражданского оружия и военного транспорта и расширенного списка продукции, использующейся в авиационной отрасли.

Из России будет запрещено ввозить бумагу и древесную массу, сигареты, пластик и косметику. Также будет запрещен ввоз любых товаров, произведённых на контролируемых Россией территориях Запорожской и Херсонской областей Украины.

Санкции вступят в силу 7 октября.

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