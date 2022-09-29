Владимир Путин признал ошибки, допущенные при мобилизации

Президент России Владимир Путин признал, что в ходе объявленной в стране мобилизации были допущены многочисленные ошибки. Глава государства потребовал исправить их, а также вернуть домой людей, которые были призваны в армию без оснований. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

Путин заявил, что мобилизованные жалуются на организацию призыва, снабжение, бытовые условия и многое другое. Президент также призвал, что нужно отдельно разбирать случаи, когда были призваны граждане, которым полагается отсрочка. Он также ещё раз указал на то, что мобилизации подлежат люди, которые находятся в запасе и имеют необходимые военно-учетные специальности и опыт. Путин также подчеркнул, что все призванные на военную службу должны обязательно проходить дополнительную военную подготовку.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале отчитался о том, что мобилизованных, у которых были проблемы со здоровьем, вернули домой. До этого губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил о возвращении 59 призывников, которые не соответствовали критериям мобилизации.