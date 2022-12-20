Путин призвал ФСБ выявлять предателей и диверсантов

Президент России Владимир Путин призвал сотрудников органов государственной безопасности "жёстко пресекать" действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов. Об этом он заявил в поздравлении ко дню работников органов государственной безопасности.
По мнению российского президента, от органов контрразведки, в том числе военной, требуется "максимальная собранность и концентрация сил". Кроме того, считает Путин, спецслужбы должны не ослаблять работу по противодействию экстремизму и "незамедлительно реагировать на воинствующий национализм, призывы к насилию, разжигание межнациональной розни в России". "Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов", - сказал Путин.
Путин отметил работу органов госбезопасности на оккупированных Россией территориях Украины, подчеркнув при этом, что "обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная". Он пообещал предоставить подразделениям на аннексированных территориях новую технику, вооружения и "опытные кадры".
Российский президент считает одним из приоритетов в работе спецслужб борьбу "с терроризмом", а также защиту государственной границы, которая "должна быть надежна прикрыта".
- За последние недели в России возбуждено несколько уголовных дел о государственной измене. Изменения в законодательстве, которые позволяют считать госизменой "переход на сторону противника", были приняты летом 2022 года. В некоторых случаях родственники обвиняемых заявляют об отсутствии доказательств у ФСБ.
- После начала российского вторжения в Украину в России неоднократно происходили события, характеризуемые властями как диверсии, в частности подрывы железнодорожного полотна. Одна из наиболее крупных диверсий с начала войны в Украине произошла на Крымском мосту, который вышел из строя после взрыва. Кроме того, ФСБ и другие спецслужбы регулярно отчитываются о предотвращении якобы готовившихся диверсий.
- 14 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий лишение свободы вплоть до пожизненного за содействие диверсионной деятельности (включая склонение к ней), вербовку диверсантов, финансирование диверсий, обучение им, а также создание диверсионных сообществ. Действующее законодательство предполагает пожизненный срок по статье о диверсии, только если в её результате есть погибшие.
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