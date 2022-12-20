Путин призвал ФСБ выявлять предателей и диверсантов

Президент России Владимир Путин призвал сотрудников органов государственной безопасности "жёстко пресекать" действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов. Об этом он заявил в поздравлении ко дню работников органов государственной безопасности.

По мнению российского президента, от органов контрразведки, в том числе военной, требуется "максимальная собранность и концентрация сил". Кроме того, считает Путин, спецслужбы должны не ослаблять работу по противодействию экстремизму и "незамедлительно реагировать на воинствующий национализм, призывы к насилию, разжигание межнациональной розни в России". "Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов", - сказал Путин.

Путин отметил работу органов госбезопасности на оккупированных Россией территориях Украины, подчеркнув при этом, что "обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная". Он пообещал предоставить подразделениям на аннексированных территориях новую технику, вооружения и "опытные кадры".

Российский президент считает одним из приоритетов в работе спецслужб борьбу "с терроризмом", а также защиту государственной границы, которая "должна быть надежна прикрыта".