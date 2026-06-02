Путин призвал открыть отдельные факультеты русского языка

Президент России Владимир Путин призвал федеральные вузы открыть самостоятельные факультеты русского языка.

Путин заявил об этом во вторник в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и народов России. Заседание приурочили ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня - в день рождения Александра Пушкина.

"Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. А русская филология, немецкая, английская - все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России", - сказал российский президент.

Среди прочего Путин отметил, что в ближайшее время начнется разработка учебного модуля "Русский язык как государственный" для вузов. Предметом изучения, как отмечается, станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы российской языковой политики.

Летом 2025 года Владимир Путин утвердил основы языковой политики России: русский язык - одна из основ российской государственности и неразрывно связан с традиционными духовно-нравственными ценностями. Помимо этого необходимо стремиться к сокращению использования иностранных слов, у которых есть аналоги, напоминает о вводимых принципах РБК.

