Путин провел встречу с советником духовного лидера Ирана

Президент России Владимир Путин в воскресенье провёл в Кремле переговоры с Али Лариджани — главным советником Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи — по вопросам, связанным с иранской ядерной программой.

Заранее об этой встрече не сообщалось.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Лариджани "передал оценки обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг ядерной программы Ирана". Путин, в свою очередь, подтвердил "известные позиции России по стабилизации обстановки в регионе и по политическому урегулированию иранской ядерной проблемы", добавил Песков.

Отношения Москвы с иранским режимом остаются, в целом, доброжелательными. Однако даже после того, как в июне Соединённые Штаты присоединились к масштабной военной операции Израиля против Ирана, Россия не выступила с однозначной и решительной поддержкой Тегерана.

Израиль заявил, что целью ударов было предотвращение дальнейшего прогресса в области разработки и производства в Иране ядерного оружия и подавление активности проиранских вооружённых группировок в Ближневосточном регионе. США, в свою очередь, поддержали операцию, ссылаясь на необходимость сдерживания "экзистенциальной угрозы" со стороны Ирана.

Дипломатический источник в Германии сообщил агентству AFP, что в ближайшие дни Великобритания, Франция и Германия планируют провести новые переговоры с Ираном по его ядерной программе. Иранское информационное агентство Tasnim также сообщило, что Тегеран согласился на проведение переговоров с тремя европейскими странами, сославшись на анонимный источник.

На прошлой неделе Кремль в резкой форме опроверг публикацию американского издания Axios, в которой со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что Путин якобы "поощрял" Иран согласиться на сделку с США, предусматривающую отказ Ирана от обогащения урана на своей территории. Иран, со своей стороны, в официальных заявлениях последовательно отрицает стремление к созданию ядерного оружия, при этом настаивая на своих "законных правах" на использование атомной энергии в мирных целях.