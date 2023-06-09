Путин: размещение ядерного оружия в Беларуси начнется после 7–8 июля

Размещение российского ядерного оружия в Беларуси начнётся сразу после завершения 7–8 июля подготовки сооружений для него. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко.

В конце мая Лукашенко заявил, что перемещение в Беларусь ядерного оружия уже началось. Однако он тогда не ответил, находится ли оружие уже на территории страны.

25 мая министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. Шойгу при этом отмечал, что речь не идёт о передаче Беларуси ядерного оружия: решение о его применении остаётся за Москвой.