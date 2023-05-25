Лукашенко: перемещение в Беларусь ядерного оружия из РФ уже началось

Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил о начале перемещения в страну нестратегического ядерного оружия из России. Лукашенко сказал об этом, отвечая на вопрос сотрудника Первого канала российского телевидения.

"Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов", - сказал Лукашенко.

На уточняющий вопрос, находится ли такое оружие уже на белорусской территории, Александр Лукашенко ответил: "Возможно. Я приеду - посмотрю". Лукашенко в момент беседы находился в Москве, куда он прибыл для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В четверг приводятся также слова Лукашенко о том, что Беларусь гарантирует безопасность размещаемого в стране российского оружия. "Это не обсуждается даже. Вы знаете, что мы люди пунктуальные, аккуратные , хозяйские. Поэтому вы за ядерное оружие не переживайте", - сказал Лукашенко.

25 мая министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. Шойгу при этом отмечал, что речь не идёт о передаче Беларуси ядерного оружия: решение о его применении остаётся за Москвой.