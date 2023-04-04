Путин разрешил НОВАТЭК купить долю Shell в проекте "Сахалин-2"

Компания НОВАТЭК получила согласие президента России Владимира Путина на покупку доли британской Shell в нефтегазовом проекте "Сахалин-2" за почти 95 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По данным издания, Путин согласился с предложением НОВАТЭК о покупке доли 27,5% с учётом того, что средства будут направлены на заграничный счет компании Shell. Таким образом, британская компания сможет вывести эти деньги из России.
При этом указ президента о смене юрисдикции "Сахалин-2" предусматривает, что Shell должна получить деньги от продажи доли на российский счет, где они останутся заблокированными.
Как сообщили источники издания, знакомые с обращением главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона к Путину, просьба разрешить Shell получить деньги призвана "минимизировать риски для операционной деятельности и экспортных поставок углеводородов с проекта". Владимир Путин, по их словам, поставил на письме визу "согласен".
Российские власти собирались провести аудит "Сахалина-2", подозревая Shell в нанесении ущерба проекту и планируя уменьшить сумму платежа на объем ущерба. Однако, он может быть частично компенсирован за счет дивидендов Shell за 2021 год, которые компания до сих пор не получила.
По данным Forbes, 23,5% в компании НОВАТЭК принадлежат близкому к Владимиру Путину миллиардеру Геннадию Тимченко.
- В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче государству активов совместного предприятия "Сахалин Энерджи" - оператора крупного международного проекта "Сахалин-2". В документе говорится, что решение принято в связи "с недружественными и противоречащими международному праву" действиями США и примкнувших к ним государств и организаций, направленных на введение санкций против России. Новый оператор - ООО "Сахалинская энергия" - зарегистрирован в Южно-Сахалинске с уставным капиталом 10 тысяч рублей. 50% компании владеет "Газпром", 49% принадлежит самой компании "Сахалинская энергия". Компании Mitsui и Mitsubishi, а также власти Японии заявили о желании остаться в проекте несмотря на смену юрисдикции.
- 8 сентября Президент России Владимир Путин также подписал указ, запрещающий проводить сделки с долями иностранцев из "недружественных" стран в российских компаниях. Незадолго до публикации указа, американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil сообщила, что работает над "передачей операционной деятельности по проекту "Сахалин-1" другой стороне".
- С 15 мая добыча нефти в рамках проекта "Сахалин-1" практически остановлена после того, как оператор проекта – американская компания ExxonMobil объявила о поэтапном прекращении добычи с 26 апреля. Потери от остановки добычи составили 2 млрд рублей в месяц.
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