Путин разрешил НОВАТЭК купить долю Shell в проекте "Сахалин-2"

Компания НОВАТЭК получила согласие президента России Владимира Путина на покупку доли британской Shell в нефтегазовом проекте "Сахалин-2" за почти 95 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, Путин согласился с предложением НОВАТЭК о покупке доли 27,5% с учётом того, что средства будут направлены на заграничный счет компании Shell. Таким образом, британская компания сможет вывести эти деньги из России.

При этом указ президента о смене юрисдикции "Сахалин-2" предусматривает, что Shell должна получить деньги от продажи доли на российский счет, где они останутся заблокированными.

Как сообщили источники издания, знакомые с обращением главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона к Путину, просьба разрешить Shell получить деньги призвана "минимизировать риски для операционной деятельности и экспортных поставок углеводородов с проекта". Владимир Путин, по их словам, поставил на письме визу "согласен".

Российские власти собирались провести аудит "Сахалина-2", подозревая Shell в нанесении ущерба проекту и планируя уменьшить сумму платежа на объем ущерба. Однако, он может быть частично компенсирован за счет дивидендов Shell за 2021 год, которые компания до сих пор не получила.

По данным Forbes, 23,5% в компании НОВАТЭК принадлежат близкому к Владимиру Путину миллиардеру Геннадию Тимченко.