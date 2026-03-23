Путин разрешил выдавать боевое оружие сотрудникам ЧОП

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам частных охранных организаций носить боевое стрелковое оружие для защиты охраняемых объектов от беспилотников.

Согласно документу, охранники могут использовать боевое оружие для "пресечения функционирования" беспилотников на объектах из перечня "критически важных" и тех, где требуется антитеррористическая защита.

Оружие будет позволено носить только сотрудникам тех организаций, которые были учреждены стратегическими предприятиями и госкомпаниями. Организации смогут получить оружие от Росгвардии на время проведения "специальной военной операции" – так российские власти называют войну против Украины.

Ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что охрану более 80% объектов топливно-энергетического комплекса осуществляют частные охранные организации.

"Но по закону им разрешено использовать только служебное оружие (гладкоствольное длинноствольное и короткоствольное нарезное), и часто его просто недостаточно, чтобы быстро и эффективно отразить атаку БПЛА и иных (подводных, надводных, наземных) беспилотных средств", – считает Пискарев.