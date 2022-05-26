Путин: Россия готова экспортировать зерно, если Европа снимет санкции

Россия готова внести значительный вклад в преодоление мирового продовольственного кризиса, если Запад снимет санкции, введённые из-за войны в Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 26 мая, в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, передаёт Reuters.
Главы стран обсудили ситуацию в Украине, продовольственный кризис и его влияние на бедные страны. Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова экспортировать зерно и удобрения, если условия будут выполнены.
Кремль сообщил, что Путин рассказал Марио Драги о предпринятых "шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Чёрного морей, чему препятствует украинская сторона".
Сейчас в украинских портах заблокировано до 4,5 миллионов тонн зерна, которые не могут быть доставлены до покупателей из-за военных действий, которые ведет Россия. Имеющихся в мире запасов пшеницы хватит лишь на 10 недель глобального потребления, сказала вчера глава аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер, выступая в Совете безопасности ООН.
Помимо этого российский президент в телефонном разговоре 26 мая гарантировал Марио Драги бесперебойные поставки газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам.
Других подробностей звонка не сообщается.
Кроме того, 26 мая посольство Италии в России заявило, что приостанавливает приём документов на визы из-за высылки дипломатов, а также санкций Центробанка России против банка, который обслуживает транзакции по оплате консульского сбора.
- По данным Государственного департамента США, до войны поставки пшеницы из России и Украины составляли почти 30% мировой торговли, а Украина была четвертым в мире экспортёром кукурузы и пятым в мире экспортёром пшеницы.
- Чёрное и Азовское моря контролируется российскими военными кораблями. Первого мая министерство инфраструктуры Украины решило закрыть морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона, пока эти территории не будут освобождены.
- Страны "Группы семи" заявили, что Россия использует сложившуюся на рынке зерна ситуацию в качестве инструмента "гибридной войны". В марте ООН зафиксировала рост цен на продукты более чем на 12 процентов. Это стало рекордом с 1990 года.
- По данным CNN, в середине мая российское судно "Матрос Позынич" с зерном на борту пыталось продать его в Египте и Ливане, но покупатели отказались от сделки из-за подозрений, что груз мог быть украден в Украине. После этого судно ушло в Сирию.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.