Путин: Россия готова экспортировать зерно, если Европа снимет санкции

Россия готова внести значительный вклад в преодоление мирового продовольственного кризиса, если Запад снимет санкции, введённые из-за войны в Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 26 мая, в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, передаёт Reuters.

Главы стран обсудили ситуацию в Украине, продовольственный кризис и его влияние на бедные страны. Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова экспортировать зерно и удобрения, если условия будут выполнены.

Кремль сообщил, что Путин рассказал Марио Драги о предпринятых "шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Чёрного морей, чему препятствует украинская сторона".

Сейчас в украинских портах заблокировано до 4,5 миллионов тонн зерна, которые не могут быть доставлены до покупателей из-за военных действий, которые ведет Россия. Имеющихся в мире запасов пшеницы хватит лишь на 10 недель глобального потребления, сказала вчера глава аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер, выступая в Совете безопасности ООН.

Помимо этого российский президент в телефонном разговоре 26 мая гарантировал Марио Драги бесперебойные поставки газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам.

Других подробностей звонка не сообщается.

Кроме того, 26 мая посольство Италии в России заявило, что приостанавливает приём документов на визы из-за высылки дипломатов, а также санкций Центробанка России против банка, который обслуживает транзакции по оплате консульского сбора.