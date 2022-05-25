Под угрозой вся цивилизация

Три месяца боевых действий в Украине позади. Ряд европейских политиков и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер высказались за переговоры между РФ и Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главное условие переговоров - возвращение войск РФ на позиции 24 февраля. Продолжается переброска в Украину военной техники из США по подписанному Джо Байденом закону о ленд-лизе.

Мировой экономический форум в Давосе, куда не пригласили Россию. Финансист Джордж Сорос заявил: "Вторжение могло стать началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина. В этом суть".

Что говорят в Давосе о всемирном кризисе, вызванном войной в Украине? Обсуждаем с экономистом Андреем Илларионовым, военным экспертом Сергеем Грабским.

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