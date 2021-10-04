Путин сменил губернаторов Тамбовской и Владимирской областей

Президент России Владимир Путин в понедельник принял досрочные отставки губернатора Тамбовской области Александр Никитина и губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Об этом сообщает "Интерфакс".

Временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области назначен заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров. Врио Владимирской области стал депутат Госдумы от "Единой России" Александр Авдеев.

Никитин возглавлял Тамбовскую область мая с 2015 года. В сентябре 2020 года на выборах главы региона он победил, набрав более 79% голосов.

Сипягин занимал должность губернатора Владимирской области с 2018 года. Сообщается, что он перейдёт на работу в Госдуму, куда его избрали депутатом по списку ЛДПР. Сипягин был одним из нескольких представителей парламентской оппозиции, возглавляющих российские регионы. На выборах в 2018 году он победил действующую главу региона Светлану Орлову, представлявшую "Единую Россию".

В отличие от Хабаровского края, где после отстранения от должности Сергея Фургала и.о. губернатора был назначен также представитель ЛДПР - Михаил Дегтярёв - руководить Владимирской областью будет теперь представитель "Единой России".