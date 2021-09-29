Губернатор Владимирской области уйдёт в отставку. Что с этим не так?

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин уйдёт в отставку и перейдёт на работу в Госдуму, куда его избрали депутатом. Об этом сообщается на сайте региональной администрации. Чиновник занимает свой пост с осени 2018 года.

В его заявлении сказано, что из Госдумы он сможет защищать интересы региона "с более высоких позиций" и с "более широкими возможностями". Ещё две недели назад, 16 сентября его пресс-служба отрицала его увольнение. До этого губернатор заявлял агентству ТАСС, что не собирается уходить с должности.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Сипягин — один из нескольких представителей парламентской оппозиции, возглавляющих российские регионы. На выборах в 2018 году он победил действующую главу региона Светлану Орлову, представлявшую "Единую Россию". Партия тогда резко потеряла в популярности из-за повышения пенсионного возраста в стране. Газета "Коммерсантъ" утверждает, что политик был кандидатом, согласованным с Орловой, и не должен был её побеждать.

После возвращения выборов губернаторов в 2011 году только четверо кандидатов от оппозиции побеждали кандидатов, на которых делали ставку федеральные власти, напоминает газета. Никто из них пока что не отработал свой срок, трое, включая Сипягина, так или иначе покинули должность.

Соратник Сипягина по ЛДПР Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края. Он был уволен Путиным в связи с утратой доверия, на него возбуждено уголовное дело, по вменённым статьям ему грозит пожизненное заключение.

Представитель КПРФ Сергей Левченко ушёл в отставку в декабре 2019, по его утверждению, под давлением Кремля. Он не был допущен до перевыборов, его сын арестован, ему грозит заключение в колонии на срок до 10 лет. В должности пока остался лишь 33-летний губернатор Хакасии, коммунист Валентин Коновалов.