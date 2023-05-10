Президент России Владимир Путин снял запрет на прямые авиарейсы между Россией и Грузией и отменил визовый режим для грузинских граждан. Решение принято на фоне фактического отказа Тбилиси от прямой поддержки Украины после российского вторжения.

Российские авиакомпании планируют выполнять семь рейсов в неделю из Москвы в Тбилиси и обратно, сообщил Минтранс России.

Россия приостановила прямое авиасообщение с Грузией в июне 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте российского депутата Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.

Тогда же МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Грузию по соображениям безопасности. Теперь эта рекомендация отменена. В министерстве отметили, что решения приняты в рамках "последовательного облегчения условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений".

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после её вторжения на территорию Южной Осетии и Абхазии и признания их независимости в 2008 году. Грузия считает их оккупированными регионами и обвиняет Россию в нарушении территориальной целостности страны.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в 2022 году, большей частью – после российского вторжения в Украину, в страну эмигрировали более 62 тысяч россиян и несколько десятков тысяч грузин, ранее проживавших в России. За прошедший год экономика Грузии выросла более чем на 10%.

Россияне могут находиться в Грузии без визы в течение года. Ранее грузинам для посещения России была нужна виза. С 15 мая, по указу Путина, граждане Грузии могут находиться в России без визы 90 дней каждые полгода.

Грузинские власти осудили российское вторжение в Украину в феврале 2022 года и присоединились к международным экономическим санкциям против России. Однако страна не ввела собственные санкции, так как у неё есть "свои национальные интересы, вызовы безопасности, экономики", сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в июне 2022 года.