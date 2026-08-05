Путин создал единую службу тыла Минобороны и произвёл перестановки

Владимир Путин произвёл перестановки в руководстве российских армейских группировок, принимающих участие в войне против Украины. Об этом он объявил на совещании в Минобороны России, кадры которого были показаны 5 августа.

Путин объявил о том, что все службы тыла Минобороны будут "сосредоточены в одних руках". На должность их начальника назначен Валерий Солодчук, который до этого руководил воюющей в Украине группировкой "Центр". Эту группировку возглавит Андрей Иванаев, который до сих пор руководил группировкой "Восток", а "Восток", в свою очередь, возглавит генерал Петр Булгарев, бывший начальник штаба этой группировки.

Начальник штаба группировки "Центр" Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем. По словам Путина, этот род войск только формируется, и "стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе". Таким человеком Путин посчитал Лямина. При этом ещё в ноябре 2025 года заявлялось о создании войск беспилотных систем как отдельного рода войск, и утверждалось, что их начальником был назначен Юрий Ваганов, в прошлом торговец сантехникой и стройматериалами, после начала войны в Украине начавший поставлять российским военным беспилотники.