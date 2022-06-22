Опрос: Путин стал самым непопулярным лидером в мире

Президент России Владимир Путин стал самым непопулярным лидером в мире. Социологический опрос, проведенный исследовательским центром Pew Research в восемнадцати странах от Польши до Австралии, показал, что лишь 9% респондентов относятся к российскому президенту одобрительно; 90% выразили полное неприятие его политики. Это максимальное падение международной поддержки Путина за двадцать лет проведения опросов. В России общественное мнение не исследовалось.

Так, в Соединённых Штатах позитивно оценивают Путина только 6% опрошенных, а 77% - крайне негативно. В Германии речь идёт соответственно о 14 и 85 процентах.

Упал и рейтинг России в целом: 85% опрошенных заявили о своём отрицательном отношении к ней. Особенно ярко антироссийские настроения выражены в Польше: там о негативном или крайне негативном отношении к России заявили 97% опрошенных. Негативно по отношению к России настроены 92% американцев (69% - крайне негативно). В такой стране, как Италия, уровень доверия к России рухнул с 48 процентов в 2020 году до 14 в нынешнем. Наименее негативно к России оказалась настроена Малайзия, где в отрицательном отношении к стране призналась лишь половина участников исследования, причём рейтинг Путина там выше, чем самой России.

Уровень доверия к президенту США Джо Байдену тоже снизился: в Германии его политику одобряют лишь 64% населения против 78% в прошлом году. Поддерживающие Байдена европейцы всё равно сохраняют большинство. Во всех странах-участницах исследования, за исключением Израиля, нынешний уровень поддержки Байдена продолжает оставаться выше, чем поддержка предыдущего президента США Дональда Трампа в годы его правления.

Из европейских лидеров 62% опрошенных одобряют деятельность президента Франции Эмманюэля Макрона и 59% - канцлера Германии Олафа Шольца, хотя он менее популярен, чем его предшественница Ангела Меркель. Китайского лидера Си Цзиньпина положительно оценивают только 18% .