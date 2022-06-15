Как накачали спецрейтинг Путина

Почему снова вырос рейтинг президента Путина? Консолидация вокруг "коменданта осажденной крепости" была неизбежна?

Данное сообщение (материал) было создано и (или) распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. *Михаил Соколов не согласен с этим статусом

Что власть РФ дала народу за время украинского кризиса? Как она решила свои проблемы? В чем смысл Санкт-Петербургского экономического форума, где символическим событием стало появление делегации афганских талибов, и ныне считающихся в РФ террористами? Обсуждают политолог Станислав Белковский, социолог и публицист Игорь Яковенко.

Видеоэфир в 19:05

Видеоверсия программы