Как накачали спецрейтинг Путина

Почему снова вырос рейтинг президента Путина? Консолидация вокруг "коменданта осажденной крепости" была неизбежна?
Что власть РФ дала народу за время украинского кризиса? Как она решила свои проблемы? В чем смысл Санкт-Петербургского экономического форума, где символическим событием стало появление делегации афганских талибов, и ныне считающихся в РФ террористами? Обсуждают политолог Станислав Белковский, социолог и публицист Игорь Яковенко.
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