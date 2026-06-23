Путин: страны Запада не запускают БПЛА по РФ со своей территории

Российский президент Владимир Путин заявил, что страны Запада пока "не дошли до того", чтобы запускать по территории России беспилотники со своей собственной территории, поскольку опасаются ответного удара. Об этом Путин сказал после выступления в Москве перед выпускниками военных высших учебных заведений.

По словам Путина, когда в страны Балтии залетают украинские беспилотники, эти страны "не показывают пальцем на Москву", а признают, что беспилотники украинские.

Путин тем самым фактически отверг утверждения многочисленных провоенных телеграм-каналов о том, что страны Балтии якобы участвуют в запусках дронов по России или же предоставляют своё воздушное пространство для пролёта украинских дронов. Последий тезис выдвигали и российские официальные лица, в Эстонии, Латвии и Литве его категорически отвергли.

Служба внешней разведки России ранее утверждала, что Латвия якобы согласилась на просьбу Украины о запуске дронов по России с латвийской территории, для чего в страну якобы прибыли украинские военные. После опровержения лативйских властей эту тему российские власти не поднимали.

В последние недели в страны Балтии нередко залетали украинские беспилотники. В Киеве выражали извинения в связи с этим, однако отмечали, что Россия умышленно сбивает эти дроны с курса и направляет их через границу. В последнее время таких иницидентов стало меньше.

Путин, отвечая на вопросы, также коротко прокомментировал удары по российской территории, сказав, что они наносятся, "чтобы попытаться раскачать общество России". Он при этом вновь выразил уверенность в победе и отметил, что российские военные "поджимают противника на всех участках", упомянув в частности Константиновку в Донецкой области, за которую идут бои.



