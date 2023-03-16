Путин: "СВО прошла, началась, снова началась, опять прошла"

Президент России в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей вновь призвал бизнес не хранить деньги за рубежом, а вкладывать их проекты в России.

В качестве такого протекта он назвал развитие транспортного коридора Север-Юг, который планируется проложить из Ирана через Каспийское море. "СВО прошла, началась, снова началась, опять прошла, а товары будут идти, сто процентов" - сказал при этом Путин. СВО ("специальная военная операция") - термин, который российские власти используют для обозначения войны против Украины. О её завершении, равно как и возобновлении, Путин на самом деле не объявлял.

Путин вновь заявил, что российская экономика не рухнула, несмотря на санкции, отметив при этом, что страны Запада якобы предложили своим гражданам "перейти на репу" (что он имел виду, неясно). При этом, подвергнув критике руководство стран Запада, Путин сказал, что ему не нравится словосочетание "недружественные страны" - он считает, что многие жители этих стран на самом деле симпатизируют России. Официально в российских документах фигурируют "государства, совершающие в отношении России, её компаний и граждан недружественные действия".

Также российский президент заявил, что сохранил дружбу со своими друзьями из Германии. "Мы всё время шутим, смеёмся друг над другом" - сказал он. Что является причиной шуток и смеха, он не уточнил, как и имена друзей. К их числу СМИ относили, в частности, находящегося под санкциями США Маттиаса Варнига и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.

Как пишет The Bell, одной из интриг перед съездом РСПП был вопрос, будет ли на съезде кто-то из основных акционеров "Альфа-групп", с которых ранее просили снять санкции ряд оппозиционных деятелей, включая политзаключённого Илью Яшина и главу ФБК Леонида Волкова. Основные акционеры Пётр Авен и Михаил Фридман находятся за границей, на съезд пришёл их партнёр Герман Хан. Его фамилия также фигурировала в просьбах снять санкции; он сейчас живёт в России.

На съезде присутствовали, в частности, владельцы "Северстали" Алексей Мордашов, "Норникеля" Владимир Потанин, ММК Виктор Рашников, "Русснефти" Михаил Гуцериев, "Реновы" Виктор Вексельберг, "Русала" Олег Дерипаска. Все они находятся под санкциями тех или иных стран.