Путин: у России "нет интереса" воевать со странами НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что у России "совершенно нет резона" и "интереса" воевать со странами НАТО. В беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным, отрывки из которой публикуют российские телеграм-каналы утром в воскресенье, Путин отреагировал на недавние слова президента США Джо Байдена о том, что в случае нанесения поражения Украине Россия может напасать на одну из стран НАТО. Он назвал эти слова "чушью", сказав при этом, что и Байден, по его мнению, это понимает.
"У России нет никакого интереса, ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО", - сказал Путин. По его словам, Россия "заинтересована в развитии отношений" со странами НАТО. При этом саму организацию он назвал "задним двором" США. Он также посетовал на вступление в НАТО Финляндии, сказав, что у этой страны в отношениях с Россией "проблем не было", а теперь они будут, поскольку Россия сконцентрирует у границ с Финляндией "определённые воинские подразделения".
Путин также вновь обвинил руководство стран Запада в стремлении "развалить Россию". По его словам, раньше он был наивным и не верил в такие планы, но потом "абсолютно на сто процентов убедился", что после распада Советского Союза страны Запада хотели "доразвалить" и Россию: "как предлагал известный политический деятель США Бжезинский, разделить на пять частей, и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы".
Байден выдвинул аргумент о том, что в будущем Россия может напасть на союзников США по НАТО, 6 декабря в выступлении, посвящённом поддержке Украины. Президент США обратился к Конгрессу с просьбой одобрить запрос администрации на продолжение помощи этой стране, указав в том числе на то, что, если Путин "продолжит продвигаться", то после Украины "атакует союзников по НАТО". "Если Путин нападет на союзника [США] по НАТО... что ж, мы, как член НАТО, обязались защищать каждый дюйм территории НАТО. Тогда мы получим то, к чему мы не стремимся и чего у нас нет сегодня: американские войска, сражающиеся с российскими войсками", - заявил в частности Байден.
- О возможной российской угрозе странам НАТО - в первую очередь называются страны Балтии, а также Польша - в особенности с начала вторжения в Украину неоднократно заявляли и другие западные политики и аналитики. О возможном нападении на страны НАТО говорил и ряд российских деятелей - в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров. Заместитель Путина в Совете Безопасности Дмитрий Медведев угрожал Европе "ядерным Армаггедоном", а близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов прямо предлагал нанести ядерный удар по Польше. В пакете требований так называемых гарантий безопасности, выдвинутых Россией за несколько месяцев до вторжения в Украину, содержалось и требование демонтажа всей военной инфраструктуры НАТО в странах, вступивших в союз после 1997 года.
- Вплоть до 24 февраля 2022 года российские власти отрицали планы вторжения в Украину. В частности в январе глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва "не заинтересована" в войне с Украиной: "Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим", - говорил он. После начала вторжения его обосновали тем, что это был "превентивный" удар, поскольку Украина якобы сама хотела атаковать сепаратистские республики Донбасса и аннексированный Крым.
- Американский политолог и государственный деятель Збигнев Бжезинский, которого российские официальные лица нередко называют русофобом и автором концепций развала России, в действительности никогда не говорил о разделении России на пять частей. В своей работе "Геостратегия для Евразии" он писал о желательности децентрализации России - например в виде конфедерации Европейской России, Сибирской и Дальневосточной республик, что, по его мнению, в сочетании с экономической свободой позволило бы в большей мере "раскрыть творческий потенциал русского народа и российских природных ресурсов". При этом Бжезинский отмечал: "Между Россией и остальной Европой существует взаимное признание исторической роли и культурных особенностей. И я предвижу в будущем появление обширного единого сообщества от Ванкувера до Владивостока".
- Путин сейчас баллотируется в президенты России на пятый срок. За время его пребывания у власти в США сменились пять президентов.
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