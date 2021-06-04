Путин: укладка первой нитки "Северного потока-2" завершена

Укладка первой нитки газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря завершена. Об этом заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин.

По словам Путина, сообщение о завершении работ он получил 4 июня, за 2,5 часа до его выступления. Прокладка второй нитки газопровода продолжается.

Ранее сообщалось, что осталось уложить несколько десятков километров труб в водах Германии и Дании.

"Газпром", как сказал Путин, после наладочных работ готов к началу поставок газа в Германию через новый газопровод.

Ряд стран ЕС, США и Украина выступают против сооружения газопровода и его запуска в эксплуатацию. Они опасаются, что российские власти используют "Северный поток-2" для давления на ЕС и на Украину. Соединённые Штаты ввели ряд санкций против компаний, связанных со строительством газопровода, и против судов-трубоукладчиков. Из-за угрозы санкций сроки сдачи проекта были сорваны, год он фактически не строился. Сейчас его достраивают российские суда- трубоукладчики, внесённые в санкционные списки США.

При этом администрация Джо Байдена не стала вводить санкции против самой компании-оператора "Северного потока-2". Она объяснила это нежеланием вступать в конфронтацию с Германией и другими союзниками, которые выступают за достройку газопровода. Это решение вызвало критику в Конгрессе.

Выступая на форуме в Петербурге, Путин также коснулся темы вакцинации от коронавируса. Он поручил правительству России до конца месяца разработать программу платной вакцинации для желающих иностранцев. При этом российская вакцина "Спутник V" пока не одобрена ни ВОЗ, ни регуляторами США и ЕС.

Путин также коснулся темы изменения климата, назвав борьбу с ним одним из приоритетов российских властей.

Путин выступает на сессии лично, он находится на трибуне, расположенной на значительном отдалении от зрительного зала. По видеосвязи на сессии также выступают эмир Катара и канцлер Австрии.