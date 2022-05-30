Путин упростил получение гражданства для детей-сирот из Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения гражданства детьми-сиротами из Украины и так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Новые нормы также распространяются на детей, оставшихся без попечения родителей, и на недееспособных людей.

Согласно документу, подать заявление на получение гражданства могут опекуны и попечители детей-сирот, которые являются гражданами ДНР, ЛНР или Украины. Сделать это также могут руководители организаций для детей-сирот и учреждений, оказывающих образовательные, медицинские и социальные услуги, которые находятся в ДНР, ЛНР, Запорожской либо Херсонской областях Украины.