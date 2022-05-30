Путин упростил получение гражданства для детей-сирот из Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения гражданства детьми-сиротами из Украины и так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Новые нормы также распространяются на детей, оставшихся без попечения родителей, и на недееспособных людей.
Согласно документу, подать заявление на получение гражданства могут опекуны и попечители детей-сирот, которые являются гражданами ДНР, ЛНР или Украины. Сделать это также могут руководители организаций для детей-сирот и учреждений, оказывающих образовательные, медицинские и социальные услуги, которые находятся в ДНР, ЛНР, Запорожской либо Херсонской областях Украины.
- 25 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Для жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" правила упрощенного получения паспортов России действуют с апреля 2019 года. Украина выданные таким образом документы не признаёт.
- Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова говорит, что Россия вывезла на свою территорию более 1,5 млн украинцев, включая более 250 тысяч детей. Кроме того, как заявила она, Россия вывезла более 2 000 сирот, которых будут "готовить к усыновлению в российские семьи по упрощенной процедуре". Денисова называет вывоз людей "принудительной депортацией".
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