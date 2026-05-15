Путин упростил получение российского гражданства для Приднестровья

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приёме в российское гражданство жителей самопровозглашённого Приднестровья. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, право на упрощённое получение гражданства получили совершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Приднестровье на момент вступления документа в силу.

Для них отменяются требования о пятилетнем проживании в России, подтверждении знания русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации.

Подать заявление можно будет через российские дипломатические представительства и консульства. В указе говорится, что решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина".

Приднестровье де-юре считается частью Молдовы и не признано ни одним государством – членом ООН. По факту в регионе действует непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" со своими органами власти, армией, валютой и паспортами.

Россия формально признает территориальную целостность Республики Молдова, но поддерживает Приднестровье политически, экономически и военным присутствием.

В Приднестровье размещен российский военный контингент – Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и миротворцы. Они находятся в регионе с 1990-х годов после конфликта 1992 года.

По разным оценкам, численность российских военных составляет около 1200–1500 человек. Москва считает присутствие своих военных законным, ссылаясь на соглашение 1992 года. Кишинёв, напротив, называет контингент незаконным и требует его вывода.

