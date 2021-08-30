Путин усомнился в том, что Малюта Скуратов убил митрополита Филиппа

Президент России Владимир Путин усомнился в том, что приближённый царя Ивана IV Грозного, один из руководителей опричников Малюта Скуратов убил критика опричнины - московского митрополита Филиппа - в 1569 году.

Об убийстве митрополита Малютой Скуратовым упомянул на встрече с Путиным губернатор Тверской области Игорь Руденя, говоря о планах восстановления церкви уничтоженного в советские годы Отроч монастыря в Твери. "Это та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа", - сказал Руденя.

"Это только одна из версий" - ответил Путин. Тему он развивать не стал, так что не известно, какие ещё версии гибели митрополита он имеет в виду.

Филипп II (Фёдор Колычев) был митрополитом (не патриархом, эта должность тогда ещё не существовала) Московским в 1566-1568 годах. В Отроч монастырь он был сослан после того, как выступил с критикой жестокостей опричнины. Согласно его житию, он был задушен Малютой Скуратовым. Этой же версии придерживается большинство историков, начиная с Николая Карамзина. Каких-либо иных правдоподобных версий гибели Филиппа не представлено. Впоследствии он был канонизирован православной церковью.

Известно, что Иосиф Сталин, в беседе с режиссёром фильма "Иван Грозный" отозвавшийся о Малюте как о крупном военачальнике и патриоте, не стал возражать против включения в фильм сцены убийства Филиппа Скуратовым.

Это не первый случай, когда Владимир Путин ставит под сомнение каноническую версию событий времён Ивана Грозного. В 2017 году он усомнился в том, что царь Иван убил своего сына Ивана.

В Конституцию России недавно по инициативе Путина были включены поправки, одна из которых гласит, что Российская Федерация "обеспечивает защиту исторической правды".