Владимир Путин утвердил поправки к закону о выборах президента России. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

На прошлой неделе поправки одобрил Совет Федерации. В конце октября их приняла Государственная дума.

Принятые поправки усложняют работу СМИ на выборах. Так, среди изменений – разрешение на присутствие на заседаниях избирательных комиссий только тех журналистов, которые официально трудоустроены в редакциях зарегистрированных средств массовой информации.

Снимать фото и видео на избирательных участках смогут только те лица, которые имеют на это право в соответствии с российским законодательством, а сама съемка не должна нарушать тайну голосования и конфиденциальность персональных данных в документах, утверждается в поправках.

Кроме того, вводится фактический запрет на съемку на избирательных участках в воинских частях. Осуществлять её смогут только представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром части.

Также вводится запрет на агитацию на всех заблокированных ресурсах.

Согласно поправкам, если на части территории России введено военное положение, голосование в этих регионах "возможно по итогам консультаций Центризбиркома с Минобороны, ФСБ и главой соответствующего региона".

На данный момент военное положение введено в четырёх "новых регионах" – так российские власти называют оккупированные территории Украины: части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Выборы президента России по закону должны пройти 17 марта 2024 года.

Владимир Путин пока не объявлял публично о своем участии в будущей президентской кампании.

По оценкам независимых наблюдателей, выборы в России характеризуются масштабными нарушениями, от применения административного ресурса до прямых фальсификаций.