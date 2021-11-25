Путин уволил главу ФСИН. Его сменил замглавы МВД

Президент России Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности главы Федеральной службы исполнения наказаний. Указ об этом опубликован на сайте Кремля. Причины увольнения не названы.

Новым главой ФСИН назначен Аркадий Гостев, ранее бывший заместителем министра внутренних дел.

"Интерфакс" со ссылкой на информированный источник утверждает, что причиной отставки Калашникова стали "получившие широкий общественный резонанс инциденты, связанные с пытками в колониях и СИЗО Саратовской области и других регионах". Официально это не подтверждено.

В последние недели правозащитники из проекта "Гулагу.нет" опубликовали десятки видеозаписей пыток, изнасилований и издевательств над заключёнными в колониях и других учреждениях ФСИН. Правозащитники утверждают, что им был передан большой архив подобных видеозаписей, и опубликована лишь малая его часть. Власти возбудили несколько уголовных дел в связи с пытками в туберкулёзной больнице ФСИН Саратовской области.

О пытках в системе ФСИН сообщалось и в предыдущие годы. В нескольких колониях вспыхивали бунты заключённых, которые жаловались на издевательства. Несколько сотрудников ФСИН, включая начальников колоний, были признаны виновными, однако далеко не все получили реальные сроки.

Калашников – выходец из ФСБ, был назначен директором ФСИН 2 года назад.