Путин уволил главу следствия одного из дел ФБК и "Болотного дела"

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении из Следственного комитета генерал-майора юстиции Рустама Габдулина. В разное время он возглавлял следствия по "Болотному" и "московскому" делам и по отмыванию денег в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Документ об отставке выложен в телеграм-канале адвоката Сергея Бадамшина. Его подлинность корреспонденту Радио Свобода подтвердил близкий знакомый следователя. Указ подписан 28 декабря, его номер — 729. На сайте Кремля нет такого документа, за 728 президентским указом выложен 730. Старший командный состав силовых структур назначается и увольняется в России указами президента. Причина увольнения в указе не сообщается.

Габдулин начал карьеру в прокуратуре Тракторозаводского района Челябинска, переехал в Москву, где быстро стал одним из самых известных следователей ведомства. Первым громким делом следователя стало расследование крушения теплохода "Булгария" в 2011 году. Тогда погибли 122 человека. В июле 2014 года несколько обвиняемых по этому делу были приговорены к различным тюремным срокам.

В марте 2012 года Габдулин вёл дело депутата Госдумы от фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна, обвинённого в мошенничестве. Тот скрылся в США, Вашингтон не стал выдавать его в Россию. Габдулин возглавлял группу по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", при котором погибли 60 человек.

Однако широкую известность следователь получил после своей работы по нескольким резонансным политическим делам. Осенью 2012 года он вёл расследование дела оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, которые были обвинены в организации массовых беспорядков. Оба были приговорены к четырём с половиной годам колонии. Правозащитники признали их политическими заключёнными.

По этой же статье было возбуждено дело после протестного марша после избрания Владимира Путина президентом в 2012 году. К работе по делу было привлечено около 200 следователей, были привлечены около 30 обвиняемых, почти все были признаны политическими заключёнными. Процесс, получивший название "Болотное дело", закончился осуждением 14 человек к реальным срокам, трёх человек — к условным.

В 2019 году Габдулин вёл так называемое московское дело. После политических протестов в городе было возбуждено дело о массовых беспорядках. 22 человека были осуждены. Они также были признаны политическими заключёнными. После этого следователь вёл дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррпуцией Алексея Навального. Обыски тогда прошли почти по 200 адресам по всей России. У примерно 90 активистов фондов политика были заблокированы счета. Позднее дело было объединено с несколькими другими делами против фонда.

Последним известным делом генерала стало расследование массового убийства в Пермском государственном университете в сентябре 2021 года. Через день, вскоре после встречи с ним покончил с собой глава следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю полковник Сергей Сарапульцев. Тогда сообщалось, что полковник был жёстко раскритикован на совещании с главой СКР Александром Бастрыкиным. Встреча с Сарапульцевым, писала газета "Коммерсантъ", прошла спокойно. "Подчинённые называют генерала весьма спокойным и интеллигентным человеком", — писала тогда газета.

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Фонд борьбы с коррупцией был признан российскими властями экстремистской организацией и запрещён. Российское законодательство обязывает РС указывать этот факт.