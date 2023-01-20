Путин уволил помощника Патрушева, назвавшего хасидов "сектой"

Президент Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопасности России. Указ об этом опубликован 20 января, в нём не говорится о причинах увольнения помощника Николая Патрушева.

Личность Павлова широко обсуждалась в октябре прошлого года. Тогда он опубликовал в издании "Аргументы и факты" статью под заголовком "Что варят в "ведьмином котле". На Украине набрали силу неоязыческие культы". В ней, помимо прочего, говорилось, что Украина с 2014 года в результате западных "манипуляций и политтехнологий" превратилась в "тоталитарную гиперсекту" с "неоязыческими культами". Павлов утверждал, что украинским обществом управляют "фанатики", адепты религиозных сект. Генерал-майор ФСБ пришёл к выводу о необходимости "десатанизации" Украины в ходе проведения так называемой специальной военной операции.

Среди "сект фанатиков", которые якобы переформатировали умы украинцев, Павлов назвал и любавичский хасидизм - одно их религиозных направлений в иудаизме. По мнению Павлова, "главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство его сторонников над всеми нациями и народами". Павлов также написал, что Павлов пишет, что к движению "Хабад Любавич" якобы принадлежат Игорь Коломойский, Виктор Пинчук и другие украинские олигархи.

Главный раввин России Берл Лазар выступил с резкой критикой статьи помощника секретаря Совета безопасности. Он заявил, что содержащиеся в ней тезисы сочла оскорблением "миллионов верующих евреев, в том числе значительного большинства евреев России". Российский еврейский конгресс попросил Следственный комитет и прокуратуру дать оценку заявлениям помощника секретаря Совета безопасности России.

За Павлова пришлось извиняться его начальнику Николаю Патрушеву. Он прислал в "Интерфакс" письмо, в котором признал, что в статье его помощника "содержались ошибочные строки о любавичских хасидах". По словам секретаря Совбеза, "данная трактовка отражает личную точку зрения Павлова", а не является официальной позицией Совета безопасности. Также Патрушев написал, что с Павловым "проведена соответствующая работа".

Неясно, связано ли увольнение Павлова с тем, что за него пришлось извиняться его руководителю.

О том, что война в Украине якобы является борьбой за некие традиционные религиозные ценности против "сатанизма" ранее заявляли высокопоставленные российские деятели, в том числе патриарх Кирилл, Рамзан Кадыров, Дмитрий Медведев и сам президент Владимир Путин. О хасидах они не упоминали.