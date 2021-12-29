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Путин уволил замдиректора ФСИН Анатолия Якунина

Анатолий Якунин (архивное фото)

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-лейтенанта Анатолия Якунина. Причина увольнения в указе президента не уточняется.

Месяц назад Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова. Причина тогда также не указывалась, но отставка генерала произошла на фоне скандала с публикацией архива Gulagu.net о пытках заключенных в колониях. В Кремле заявили, что "прямой связи" между увольнением Калашникова и публикацией видеозаписей с пытками нет.

Отправленный в отставку замглавы ФСИН Анатолий Якунин - выходец из МВД. Должность замдиректора ФСИН он занял в августе прошлого года.

По словам председателя "Комитета за гражданские права" Андрея Бабушкина, Якунин был одним из немногих в системе исполнения наказаний, кто выступал против применения к заключенным пыток. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин добавил, что Якунин пытался противодействовать пыткам в учреждениях ФСИН Иркутской области, а также лично посещал заключенного Кежика Ондара, который остался инвалидом после пыток в иркутском СИЗО.

В этом году правозащитники из Gulagu.net опубликовали две части ведомственного архива ФСИН с записями пыток заключенных. Первая часть в основном касалась пыток в саратовской тюремной больнице, вторая – насилия над заключенными в красноярской ИК-17. После публикации видео с пытками в Саратове СК завел несколько уголовных дел.

Вопрос о пытках в отношении заключенных на прошлой неделе Путину задали на большой ежегодной пресс-конференции. Путин начал свой ответ со слов о том, что заключенных пытают не только в России. "Проблемы есть, нужно спокойненько с этим работать", - сказал президент.

Неделю назад в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий до 12 лет лишения свободы за пытки, организованные представителями власти. Сейчас максимальное наказание - восемь лет. Авторы документа также предлагают считать целью пыток - запугивание как способ контроля над личностью заключенного.

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