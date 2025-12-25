Путин в беседах с Бушем: РФ могла бы быть в НАТО, Украина "искусственная"

Президент России Владимир Путин в своих беседах с президентом США Джорджем Бушем-младшим в 2000-е годы говорил о неприемлемости для Москвы вступления Украины в НАТО, называл Украину "искусственным государством", а также намекал на то, что союзникам по НАТО следовало бы пригласить вступить в союз саму Россию.

Это следует из опубликованных Национальным архивом безопасности США стенографических записей трёх личных встреч Путина и Буша с 2001 по 2008 годы. В начале этого периода и личные отношения двух лидеров, и отношения двух стран были на высоком уровне, впоследствии в отношениях наступило заметное охлаждение, что следует и из содержания разговоров.

В частности опубликована запись первой встречи Буша и Путина в 2001 году в Словении - именно после неё американский лидер заявил, что заглянул в глаза Путину и увидел в них душу. Уже в ходе этой встречи российский президент пожаловался Бушу, что Россия добровольно, как он выразился, отказалась, от многочисленных территорий, упомянув в этой связи Украину и Казахстан. Также, по его словам, население России было недовольно тем, как прошли реформы, в результате которых оно получило "много свободы, которой оно не может воспользоваться". Путин также высказался против решения США выйти из договора по ПРО.

Буш, в свою очередь, выразил несогласие с действиями России в Чечне, опаснения в связи с её связями с КНДР и Ираном и отметил, что расширение НАТО принесёт большую стабильность в регион. При этом он несколько раз сказал, что США заинтересованы в сильной России и прямо заявил: "Россия - часть Запада". "Вы должны быть как Запад: законность, предпринимательство, свобода слова", - отметил Буш. Он спросил у Путина, почему он ограничивает свободу прессы (по всей видимости, имея в виду историю с уходом ведущих журналистов телеканала НТВ после смены собственника под давлением государства).

Путин ответил, что никогда, даже во время Холодной войны, не считал США врагом, и заявил, что мог бы себе представить, что Россия могла бы вступить в НАТО и стать союзницей США. Говоря о свободе прессы, Путин заявил о том, что государство борется с олигархами.

Во время встречи в Белом доме в 2005 году обсуждались главным образом ядерные программы Северной Кореи и Ирана, причём мнения Путина и Буша по большинству вопросов совпали. Путин в частности подверг критике Северную Корею, отметив, что даже его телохранители после визита в Пхеньян сказали ему, что больше не хотят туда возвращаться. По словам Путина, необходимо время и терпение, чтобы северокорейское население начало задумываться о своей жизни. По его словам, он сам был членом компартии и был готов "умереть за идеи коммунизма", впоследствии он изменил своё мнение, но это заняло некоторое время. Помимо прочего, Путин, вероятно, пошутил о том, что "нашёл в интернете инструкцию, как сделать атомную бомбу", и выступил против разработки в США ядерного оружия со сверхмалым зарядом.

Встреча в 2008 году в Сочи в резиденции Путина была последней личной встречей Путина и Буша. В ходе этой встречи проявилось существенно больше разногласий, в частности по вопросу о противоракетной обороне - речь шла об идее США разместить перехватчики в Польше и Румынии, против которой Москва резко возражала. Путин упомянул в частности о малом "подлётном времени" ракет до Москвы, а также о нарушении баланса сил сдерживания. Он также прямо заявил, что возможное вступление Украины в НАТО является неприемлемым для Москвы и приведёт к "долгосрочному конфликту и конфронтации" с США, и на вопрос Буша "почему" ответил, что Украина является "искусственным" государством, "созданным в Советские времена", разделённым на прозападную и пророссийскую части, что может привести к "расколу" страны в случае её вступления в НАТО. "Опираясь на силы, которые выступают против НАТО в Украине, Россия будет стремиться к тому, чтобы лишить НАТО возможности расширяться. Россия будет постоянно создавать там проблемы", - заявил Путин. Буш ответил, что ценит в Путине прямоту, с которой он говорит о своих возражениях. Оба лидера при этом вновь раскритиковали руководство Ирана. В конце встречи Буш сказал, что опасается, что отношения США и России уже не будут на столь высоком уровне, как во время их с Путиным президентства.

В Кремле пока не комментировали публикацию, из которой следует, что российский президент использовал ещё в первые годы своего правления почти ту же аргументацию против вступления Украины в НАТО - и об Украине в целом - что и при обосновании вторжения в Украину в 2022 году. При этом расшифровка подтверждает заявления Путина о том, что в начале своего президентства он стремился наладить отношения с Западом вплоть до вступления в НАТО - как следует из документа, очевидно, при условии, что США никак не будут критиковать Россию по таким вопросам, как война в Чечне или ограничение свободы прессы.







