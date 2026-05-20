Путин в Китае: "концептуальная" декларация и договорённости "о важном"

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай подписал с председателем КНР Си Цзиньпином "Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа". Помощник Путина Юрий Ушаков называл этот документ "концептуальным и программным". Подписаны и другие документы, среди которых заявление об "укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия" между Россией и Китаем. Стороны также договорились о продлении существующего договора между странами о дружбе и сотрудничестве. К его 25-летию и приурочен визит Путина в Пекин.

Путин прилетел в Китай накануне вечером. 20 мая состоялись его переговоры с Си Цзиньпином сначала в узком, затем в расширенном составе. Оба лидера высоко оценили уровень отношений. "Отношения КНР и РФ поднимаются на все новую высоту", заявил Си Цзиньпин, отметив, что в условиях трансформации мирового порядка они играют роль "ключевой константы" . Путин сказал, что Россия и Китай "стремятся к построению более справедливого демократического мироустройства", а в нынешней напряжённой ситуации на международной арене их "тесная связка" особенно востребована.

Как заявил российский президент, отношения двух стран "вышли на беспрецедентно высокий уровень". Локомотивом экономического сотрудничества между Россией и Китаем, по его словам, является взаимодействие в сфере энергетики. "На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов", – заявил президент России.

Эксперты называли одной из целей визита Путина попытку достичь прогресса в строительстве газопровода "Сила Сибири – 2", запуск которого долгое время откладывался. Москва считает этот проект решающим для восстановления утраченных европейских газовых рынков после полномасштабного вторжения в Украину. По мнению аналитиков, кризис усилил аргументы Москвы о том, что наземные поставки российских энергоносителей могут помочь Китаю снизить зависимость от уязвимых морских маршрутов, однако Пекин по-прежнему с осторожностью относится к чрезмерной зависимости от России в энергетике.

По словам Ушакова, в ходе визита были достигнуты договорённости "о совместных проектах в энергетике", а также "кое-чем очень важном" в другой сфере. Подробностей он не привёл.

В МИД Китая сообщили, что стороны договорились о продлении безвизового режима до 31 декабря 2027 года.

Путин посещает Китай спустя несколько дней после того, как с визитом в этой стране побывал президент США Дональд Трамп. Обе стороны выражали удовлетворение этим визитом, хотя о конкретных договорённостях информации мало.