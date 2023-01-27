Путин в клетке. Галина Сидорова – о новой фазе войны

Ох уж эти леопарды… 4 февраля 2014-го, в канун сочинской Олимпиады, президент России Владимир Путин вошёл в клетку с шестимесячным Громом. Не подвиг, конечно, но что-то героическое в этом предполагалось. Хотелось предстать в глазах общественности бесстрашным защитником дикой природы, особенно на фоне предшествовавших Олимпийским играм скандалов с экологами, обвинявшими российские власти в уничтожении этой самой природы в ходе строительства спортивных сооружений. Маленькому леопарду достались президентские ласки. Сопровождавшие президента журналисты приняли на себя царапины и укусы. Игры в Сочи завершились спецоперацией по захвату Украины: вежливые человечки в Крыму 20 февраля, отъём полуострова, внедрение в Донбасс, а спустя 8 лет – горячая война с попыткой взятия Киева.

Путин-2023 на "подвиги" не разменивается. С журналистами не встречается. На пиар забил. Со всем миром поссорился. Фактически сам себя посадил в клетку (иными словами, в бункер) Собеседников к себе подпускает только проверенных: одних маринуют в карантине, иных даже за переговорный стол сажают на многометровое расстояние. И мысли уже – о других "Леопардах".

Россия показала миру, как стремительно может происходить деградация, откат от цивилизованного государства к бандитскому

Решение Германии и США предоставить Украине современные танки, чтобы она могла более эффективно защищаться, по моему мнению, главный сейчас раздражитель для Путина. Болезненный удар по его представлениям о тех, кого ещё недавно президент России называл "нашими партнёрами". Партнёры поколебались, но не дрогнули. Путинская "спецоперация" переходит в новую фазу. Делать сегодня прогнозы, пойдёт ли Кремль до конца, прибегнет ли к ultima ratio, "последнему (ядерному в нашем случае) доводу королей", бессмысленно. Потому что начиная с 2014 года решения Путина многим не кажутся адекватными. Диковатое для москвичей зрелище, установка систем ПВО в столице – своего рода пиар и для своих, и для чужих. Фирменный путинский шантаж.

Но проблема в том, что загнавший себя в клетку Путин непредсказуем, его поступки иррациональны. То, что сегодня кажется пиаром, завтра может стать кошмаром наяву. Именно поэтому стрелки на символических "Часах Судного дня", впервые появившихся в 1947 году на обложке американского "Бюллетеня ученых-атомщиков", переведены на 10 секунд вперёд, ближе к "ядерной полуночи". Как заявила президент издания Рейчел Бронсон, это означает, что до "точки ядерного апокалипсиса" осталось 90 секунд – это самый высокий уровень риска для человечества за всю историю проекта. Бронсон особо обратила внимание на вероятность "выхода конфликта из-под чьего-либо контроля". Что, собственно, подтверждают соревнующиеся друг с другом в патриотизме высокопоставленные путинские чиновники, прямо указывая, с кем ещё, помимо Украины, они намерены воевать.

"Мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за готовящейся агрессии против РФ", – рассуждает бывший президент России, а с недавних пор главный специалист по борьбе западными "сатанистами" Дмитрий Медведев. "Война России с Западом уже не гибридная, а почти настоящая", – вторит ему Сергей Лавров, министр иностранных дел. Впрочем, каждое новое заявление Лаврова – попрание правил дипломатии, отказ от основ этого древнего искусства выстраивания отношений между государствами и народами. На днях он в очередной раз умудрился оскорбить всех евреев разом: сравнил действия Гитлера с поддержкой Украины западными демократиями. Глава Европейского еврейского конгресса Ариэль Музикант назвал высказывание Лаврова "искажением Холокоста на самом базовом уровне" и призвал его "недвусмысленно извиниться и отозвать эти комментарии". О том, что такое извинение имело место, публично не сообщалось. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин не отстаёт: намекает, что в случае увеличения поставок странами НАТО оружия Украине Россия может использовать "более мощное" (по контексту выходит – ядерное) оружие. Вот уже и обоснование придумали: захваченные украинские земли – российская территория, а значит, таким способом Россия будет защищаться от потенциального нападения. Собственно, первым на эту тему высказался Путин. "Если Россия не применит ядерное оружие первой, значит, и второй тоже не применит", – говорил он, видимо, имея в виду, что превентивный удар был бы эффективнее ответного.

Тем временем российская армия воюет с женщинами и детьми. По ночам, обстреливая украинские города и сёла дронами, а днём "высокоточными" ракетами. Россия показала миру, как стремительно может происходить деградация, откат от цивилизованного государства к бандитскому. В сущности, круг замкнулся: в первые постсоветские годы бандиты стремились превратиться в респектабельных бизнесменов, депутатов, силовиков. Теперь завершается обратный процесс – бандитизация властных структур: быть бандитом престижно – они же "сражаются за родину".

Галина Сидорова, московский журналист и внешнеполитический обозреватель

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