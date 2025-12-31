Путин в новогоднем поздравлении сказал о "вере в победу"

В СМИ и телеграм-каналах появилось видео новогоднего поздравления президента России Владимира Путина. По телевидению его уже показали жителям самых восточных регионов России - Чукотки и Камчатки - где новый 2026 год уже наступил.

Агентство ТАСС опубликовало полный текст выступления Путина. Значительная его часть посвящена участникам "специальной военной операции", то есть войны в Украине. Путин назвал их героями, сражающимися за "правду и справедливость". Он также призвал граждан России поддерживать их "словом и делом", сказал, что "миллионы людей" в эту новогоднюю ночь вместе с солдатами, и заявил о "вере в победу". Слов о мире или мирном урегулировании в обращении не было.

Жителей России Путин назвал "одной большой семьёй, сильной и сплочённой", отметив, что их объединяют "традиции, вера и историческая память". Он призвал "идти вперёд и добиваться поставленных целей".

2026 год будет уже пятым годом полномасштабной войны в Украине, начатой по распоряжению Путина вторжением в эту страну в феврале 2022 года. Боевые действия на новогодние праздники не прекращаются. Путин упоминает о военных в своих новогодних обращениях, начиная с декабря 2022 года, однако в нынешнем году им было посвящено больше времени, чем ранее.

Путин пришёл к власти 31 декабря 1999 года - в этот день в отставку подал его предшественник Борис Ельцин. Таким образом, он у власти в России (в разных должностях, главным образом как президент) уже 26 лет.

В России сегодня начались новогодние каникулы, которые продлятся до 11 января.