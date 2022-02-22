Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры с "ДНР" и "ЛНР"

Президент России Владимир Путин внёс в Государственную Думу законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Согласно документам, опубликованным в базе Госдумы , Россия и самопровозглашённые сепаратистские республики на востоке Украины будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности.

Россия и так называемые "ДНР" и "ЛНР" будут противодействовать "актам агрессии" против них со стороны любого государства и оказывать друг другу помощь, включая военную, написано в тексте соглашений. В частности, документы предполагают охрану государственных границ и возможность создания военных баз на территории друг друга.

При этом из договоров неясно, в каких именно границах Россия признаёт сепаратистские республики. "ДНР" и "ЛНР" сейчас контролируют примерно треть территорий Донецкой и Луганской областей Украины, остальные две трети под контролем Киева. Однако сами сепаратисты заявляют права на всю территорию двух областей.

Предусматривается, что договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ, по евразийской интеграции и связям с соотечественниками на совместном заседании во вторник, 22 февраля, рекомендовали ратифицировать договоры. Ожидается, что это произойдёт уже сегодня.

21 февраля в обращении к россиянам Владимир Путин объявил о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" и подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а затем распорядился о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.

Российское агентство РИА Новостисообщает со ссылкой на свои источники, что для ввода войск на территории, находящиеся под контролем "ДНР" и "ЛНР" России не понадобится голосование парламента.

"Наличие договора о сотрудничестве исключает необходимость предоставления президенту России согласия Совета федерации на использование ВС РФ за рубежом", - сказал собеседник агентства.

Перед аннексией Крыма, 1 марта 2014 года, Совет Федерации единогласно разрешил применение российских вооруженных сил на территории Украины.