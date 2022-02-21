Путин подписал указы о признании независимости донбасских сепаратистских републик

Президент России Владимир Путин 21 февраля во время телеобращения к гражданам страны заявил о признании Москвой независимыми государствами сепаратистских республик востока Украины. Сразу после этого по телевидению была показана церемония подписания договоров о дружбе и сотрудничестве Российской Федерации с "Донецкой Народной Республикой" и "Луганской Народной Республикой".

Часовое выступление Путина

Заявление о признании "ДНР" и "ЛНР" прозвучало после часового телевыступления Путина, в котором он рассказал о своём видении современной российской и украинской истории, обвинив западные страны во главе с США в подрыве системы международной безопасности.

Путин назвал Украину "созданной Лениным" страной "без устойчивой истории собственной государственности", собранной "из исторических областей" России: "Если Украина, созданная большевиками, хочет настоящую декоммунизацию, то Россия это устроит". Власти Украины Путин обвинил в некомпетентности и в фактической неспособности управлять своей страной, считая, что за принятием важнейших решений Киева стоят Вашингштон и другие западные столицы. США и НАТО, как считает Путин, нарушили данные в конце 1980-х годов советскому руководству обещания о нерасширении Североатлантического альянса на страны Центральной и Восточной Европы.

По утверждению президента России, Москва, несмотря на негативные последствия исчезновения СССР, сотрудничала с Киевом, но не получала в ответ признания и уважения. Путин считает, что в итоге Украина превратилась во враждебное государство, угрожающее России. Он назвал Украину "колонией с марионеточным режимом", которая "может быть использована как передовой плацдарм" для атаки на Россию и "предрешённо" вступит в НАТО. "Если бы это услышали наши предки, то они бы в это не поверили. И нам не хочется в это верить", — заявил Путин.

По его словам, после вступления Украины в НАТО время подлёта гиперзвуковых ракет до стратегических объектов Москвы составит 4-5 минут. Такое развитие событий, как считает Путин, стало возможным, в частности, вследствие событий 2014 года в Киеве, которые президент России вновь назвал "государственным переворотом". По словам Путина, с той поры "геноциду в Донбассе подвергаются почти четыре миллиона человек", которые выступили против "пещерного национализма и неонацизма".

Этим, по заявлению Путина, и обусловлена необходимость признания независимости "ДНР" и "ЛНР". Президент России призвал Совет Федерации в ближайшее время ратифицировать соответствующие документы.

Путин также призвал Украину немедленно прекратить огонь в зоне конфликта в Донбассе и пригрозил ей серьёзными последствиями в случае, если этого не произойдёт. Украина ранее заявляла, что не ведёт никаких наступательных действий против сепаратистов.

Ранее в понедельник на заседании Совета безопасности России обсуждался вопрос признания сепаратистских территорий. Были заслушаны доклады высокопоставленных российских чиновников — глав ФСБ, СВР, МВД, Минобороны, МИД, заместителя председателя СБ и председателей Государственной думы и Совета Федерации. Все они выступили за признание суверенитета "ДНР" и "ЛНР". Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что независимость сепаратистских территорий нужно признавать в границах Луганской и Донецкой областей, а не только тех районов этих областей, которые сейчас не контролирует правительство Украины.

Международная реакция

Белый дом всворе после окончания выступленияч путина выпустил заявление, в котором говорится, что США ожидали подобных действий со стороны России. Сам этот шаг назван грубым нарушением Москвой её международных обязательств. Президент США Джо Байден в ближайшее время должен подписать указ о запрете любым американским компаниям и организациям иметь дело с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", а также о возможности вводить санкции против любых лиц, которые ведут там бизнес. В заявлении сказано, что речь не идёт о том санкционном пакете, который должен вступить в действие в случае российского вторжения на территорию Украины.

Сообщалось также о телефонном разговоре Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Детали пока неизвестны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг резко осудил решение Владимира Путина, отметив, что оно "ещё больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, сводит на "нет" усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения".

Руководители Евросоюза Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен "самым решительным образом" осудили действия российского президента и объявили о неизбежности новых санкций.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал к "однозначному ответу и немедленным санкциям" против Кремля. В ближайшее время ожидается реакция других мировых лидеров.

Союзник Кремля президент Сирии Башар Асад готов признать независимость "ДНР" и "ЛНР" - об этом заявили в его правительстве.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал поздно вечером в понедельник заседание Совета Национальной обороны и безопасности.