Наемники, "спортсменки" и друзья Путина. Секреты клиники "Согаз"

Медицинский центр "Согаз" в Санкт-Петербурге, связанный со старшей дочерью Владимира Путина Марией Воронцовой, не только бесплатно лечил наемников из "ЧВК Вагнера", как об этом еще в 2020 году рассказало агентство Reuters. Клиника на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге, как удалось выяснить Радио Свобода, одновременно с этим обслуживала ближайших друзей самого российского президента, руководителей Федеральной службы охраны, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и других представителей российской правящей верхушки – включая людей, которые считались номинальными владельцами "дворца Путина". А еще в клинике делали анализы на ВИЧ, гепатит и сифилис загадочным "спортсменкам", которые, как предполагает работавший в клинике источник Радио Свобода, являются элитными эскортницами.

Основываясь на полученных от источника неполных списках VIP-клиентов клиники "Согаз", неделю назад Радио Свобода смогло выяснить с помощью находящихся в открытом доступе данных, что старшая дочь близкого друга Владимира Путина Геннадия Тимченко Наталья вышла замуж за бывшего иеродиакона Санкт-Петербургского подворья Валаамского монастыря Гавриила Фролова, который после этого стал владельцем 90% доли крупнейшей российской инженерно-строительной компании "Горка". Радио Свобода смогло подтвердить личность источника и факт его работы в клинике, кроме того, снимки экрана, переданные редакции, подтверждают, что речь идет именно о клинике "Согаз".

"Спецконтингент"

Источник, имя которого мы не можем назвать из соображений его безопасности, подтвердил Радио Свобода информацию Reuters о лечении в клинике "вагнеровцев". Этот человек также рассказал, что большая группа наемников поступила на лечение в феврале 2018 года – это совпадает по времени с разгромом "ЧВК Вагнера" в районе сирийского города Дейр-эз-Зор американскими войсками и отрядами сирийской оппозиции. В том трехчасовом бою погибли, по разным оценкам, до нескольких сотен "вагнеровцев". По словам источника Радио Свобода, лечение выживших наемников было строго засекречено.

"Перед их поступлением администраторам приемного отделения было разослано указание, что регистрация, лечение и вообще их пребывание в клинике должно быть строго конфиденциальным, паспорта не брать, данные вносить со слов (но информированные согласия подписывать). Как только войдут, дверь с Малой Конюшенной в приемное отделение закрыть, никого не впускать, и открыть можно только после того, как они после оформления поднимутся в палату. Сначала, в шестнадцатом году, их размещали на VIP-этаже госпиталя, чтобы они не сталкивались с другими посетителями, затем их переместили на третий этаж, рядом с реанимацией и эндоскопическим отделением, где меньше всего посетителей, в кабинет, переоборудованный под палату. Некоторых перевели в Военно-медицинскую академию, но они периодически приезжали к нам на осмотры. При этом вели они себя достаточно раскованно, из палаты слышался громкий смех. Они выходили на костылях или выезжали на инвалидных креслах покурить прямо на Малую Конюшенную".

Медицинский центр "Согаз", вход с Малой Конюшенной улицы:

Собеседник Радио Свобода рассказал, что все "вагнеровцы" были "прикреплены" в клинике непосредственно к ее директору Владиславу Баранову. Именно через Баранова клиника "Согаз" связана с дочерью Владимира Путина Марией Воронцовой: как писала в 2019 году "Би-Би-Си", Баранов является совладельцем компании "НОМЕКО", стоящей за строительством многофункционального медицинского комплекса "Согаза" в Ленинградской области. Акционером "Номеко", согласно официальным документам, является также Мария Владимировна Воронцова. С "Согазом" связан и племянник Владимира Путина Михаил Шеломов.

"Однажды, это было в мою смену, охранник вытолкал на улицу уже зашедшего посетителя, который был записан на МРТ как раз на это время, и он начал стучать по двери кулаками и кричать: "Пустите, я тоже VIP-пациент!" Это было весной или в начале лета 2016-го. Тогда их поступило семь или восемь человек, все с огнестрельными ранениями. Они проходили у нас как страховые пациенты, но на месте страховки мы должны были писать "БВВ", то есть прикреплять их непосредственно к гендиру Баранову В.В. Назывались они во внутренней переписке и в разговорах "спецконтингент". Еще одна большая партия пришла в феврале 2018-го".

По словам источника Радио Свобода, одним из пациентов "БВВ" был боец "ЧВК Вагнера" по фамилии "Матросов" – "вероятно, командир, или особо отличившийся". Матросов, у которого было ранение в ногу, якобы завел роман с одной из медсестер VIP-этажа, и в 2019 году у них родился ребенок.

Радио Свобода обнаружило на сайте "Миротворец" только одного человека с такой фамилией и "ЧВК Вагнера" в послужном списке – там говорится, что он был разведчиком, помощником гранатометчика в 1-м отделении 1-го разведывательно-штурмового взвода. Единственной фотографией Матросова была фотография из его профиля в "Одноклассниках" – источник Радио Свобода подтвердил, что видел в клинике именно этого человека.

Страничка Сергея Матросова в социальной сети "ВКонтакте", указанная на "Миротворце", была закрыта, в том числе для отправки личных сообщений. Единственной возможностью связаться с ним была отправка виртуального "подарка" в виде картинки с небольшим прикрепленным сообщением, что мы и сделали. После этого Матросов ответил корреспонденту "Свободы" и в последующей переписке подтвердил, что он женился на медсестре из клиники "Согаз", но заявил, что "не проходил там лечение".

Как рассказал Радио Свобода источник в клинике, в 2020 году, после статей в прессе о лечении "вагнеровцев", доступ к содержимому электронных медицинских карт "спецконтингента" закрыли для всех, кроме непосредственно лечивших их врачей.

Клиника "кооператива "Озеро"

В клинике "Согаз" на Малой Конюшенной лечились не только российские наемники из "ЧВК Вагнера" – на соседних с ними этажах в это же время бывали представители самого верха российской правящей элиты.

Источник передал Радио Свобода всего три скриншота из административной системы клиники, на двух из них – список вип-клиентов с фамилиями, начинающимися от "Б" до "З", на третьем – по-видимому, полный список "супервипов". Последними, по словам источника, в клинике занимался специальный отдел, их обслуживали только лучшие врачи, ради них в любой момент отменяли записи других пациентов.

"Сокращения в списке – инициалы. Например, К Ю В – "Ковальчук Юрий Валентинович", Ф С А – "Фурсенко Сергей Александрович", и так далее. Это в основном учредители [клиники]. Там где, сокращения – особенно хотели засекретить. Их карты были закрыты уже в тот момент, когда я пришел туда. Номера их карт говорят о том, что они стали клиентами клиники одними из первых. Я сфотографировал этот список, потому что это был "красный" уровень топов. У нас была цветовая идентификация: красный – самый высокий уровень випов, дальше был розовый, голубой и так далее", – говорит источник Радио Свобода.

По датам рождения мы без особого труда определили, кто является остальными "топами" в списке. Фактически, клинику "Согаз" можно назвать "клиникой кооператива "Озеро" – знаменитого дачного кооператива на берегу Комсомольского озера в Ленинградской области, созданного в 1996 году Владимиром Путиным и его тогдашними и будущими близкими друзьями.

В "красном" списке VIP-клиентов клиники "Согаз", помимо Юрия Ковальчука и Сергея Фурсенко, числятся супруга Юрия Ковальчука Татьяна (К Т А), президент "Национальной Медиа Группы" Кирилл Ковальчук (К К М), сын брата Юрия Ковальчука Михаила. В списке есть также "К И И" – Илья Иосифович Клебанов, бывший полномочный представитель Путина в Северо-Западном федеральном округе, и "М В И" – спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Еще один "политический" представитель списка "супервипов" – Любовь Совершаева, которую называют "серым кардиналом" Петербурга или "питерской Раковой" (по аналогии с заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой), то есть фактически вторым по значимости чиновником города после губернатора. Сейчас Совершаева занимает – в очередной раз – пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Она много лет работала в разном качестве в структурах Юрия Ковальчука.

Два человека из того же списка представляют "силовой блок". Во-первых, это Павел Алексеевич Волгин, руководитель Федеральной службы охраны по СЗФО. По данным издания "Муниципальный сканер", Волгин владеет недвижимостью в так называемом “корпоративном поселке Ковальчуков” около курорта "Игора" в Ленинградской области". Во-вторых – таинственный Леонид Георгиевич Степанов. В открытых источниках Радио Свобода удалось найти только одно упоминание человека с таким именем и датой рождения – на сайте спортивного клуба "Отдушина". "Отдушина" была создана в 1959 году приказом председателя КГБ как "секция для занятий физкультурой и спортом для высшего руководства Комитета Госбезопасности". Примерно в этом же качестве, судя по официальному сайту, "Отдушина" существует и сейчас.

Некоторые люди в списке клиентов "Согаза" ранее фигурировали в антикоррупционных расследованиях, но в качестве "номиналов". Новые данные показывают, что это может быть занижением их роли в окружении Путина и его друзей.

Весной этого года издание "Собеседник" выпустило продолжение серии расследований о "дворце Путина" в Геленджике. В частности, журналисты пришли к выводу, что дворец "принадлежит больше Ковальчуку, чем Ротенбергу (который заявил о том, что владеет объектом. – РС), и больше Путину, чем Ковальчуку". В расследовании упоминаются две фирмы: "Возрождение морских традиций" и "Развитие традиций русской авиации". Первой из них в числе прочего принадлежит яхта "Шеллест", часто подходящая ко дворцу в Прасковеевке. Гендиректор обеих компаний – малопубличный Денис Андреевич Разгуляев 1981 года рождения, и он лечится в клинике "СОГАЗ" по "красному списку" – как и соучредитель "Возрождения морских традиций", менеджер структур банка "Россия" и приближенный Юрия Ковальчука Дмитрий Мансуров. "Собеседник" так же обращал внимание на связь Дениса Разгуляева с "кошельком Путина" Сергеем Ролдугиным.

Ирина Веселова, напротив фамилии которой в таблице стоит приписка "вип!!!!", также неоднократно упоминалась в расследовательских материалах. Она – член упомянутого выше партнерства "Возрождение морских традиций", кроме того, она возглавляет ООО "Стандарт". Этой компании принадлежит домен, которым пользуется АО "Бином". Последнему формально принадлежит "дворец Путина" в Прасковеевке. Как утверждает "Собеседник", фактически и "Стандарт", и "Возрождение морских традиций", и "Развитие традиций русской авиации" входят в группу "Бином", которую в действительности контролируют Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Михаил Шеломов и другие приближенные российского президента – в том числе Светлана Кривоногих, предполагаемая мать внебрачной дочери Владимира Путина Луизы Розовой.

Немало достойных упоминания персон и в списке "обычных" випов. Там тоже есть люди, прямо или косвенно связанные с кооперативом "Озеро" – например, бывший начальник дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Виталий Вотолевский, который в 2019 году был назначен директором кооператива. В 2005 году, как писала "Новая Газета-СПБ", Вотолевский активно содействовал оформлению документов на строительство домов в "Озере" – вопреки протестам местных жителей. "Захват земельных участков, фальсификация документов, побои, угрозы, изнурительные судебные тяжбы – такова нынче жизнь этого заповедного некогда уголка", – писала тогда "Новая" (сейчас публикация удалена с сайта газеты).

Есть в списке и Теймураз Боллоев, в прошлом – пивовар, а нынче – гендиректор строительной фирмы "Олимпстрой". Боллоев познакомился с Владимиром Путиным еще в 1991 году и разделил с ним как минимум одно увлечение – дзюдо.

В обычном, то есть не "супер" VIP-списке, оказались глава "Газпромнефти" Александр Дюков и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Некоторые имена в списке выглядят загадочно – например, Дмитрий Исаакович Гейлер. Его номер электронной карты – 199, то есть Гейлер зарегистрировался в клинике раньше абсолютного большинства других "випов", напротив его фамилии в базе стоит пометка "супер VIP". При этом полный тезка Гейлера с той же датой рождения в 2017 году искал работу персональным водителем с зарплатой 40 тысяч рублей. На одной из фотографий в интернете он стоит рядом с автомобилем Chevrolet Aveo.

Лечилась в "СОГАЗе" и семья Арашуковых. Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был 30 января 2019 года лишен иммунитета и задержан прямо в здании Совфеда РФ по подозрению в хищениях, создании ОПГ и организации заказных убийств. В тот же день в одном из офисов "Газпрома" в Петербурге задержали и его отца, Рауля Арашукова. Согласно информации, переданной Радио Свобода источником, оба задержанных Арашуковых были записаны в клинику "Согаз" на прием к вип-терапевту на 2 февраля 2019 года.

"Спортсменки"

Наконец, еще одной секретной категорией пациентов клиники "Согаз" на Малой Конюшенной были молодые девушки, для которых сначала использовалась пометка "Код 1", а затем – "женский спорт".

"Клиника постоянно вела работу с некими девушками, обращавшимися на ресепшен по специальному кодовому слову. Сначала это было "Код 1", затем "Женский спорт". Они сдавали кровь на ВИЧ, сифилис, гепатит и иногда проходили быстрое обследование у гинеколога", – рассказывает источник Радио Свобода.

Правила приема, в отличие от "вагнеровцев", здесь были другими: сотрудники клиники обязательно должны были взять у девушки паспорт, скопировать страницу с фото, внести в медицинскую карту фамилию, имя и отчество, дату рождения, а также поставить пометку – "женский спорт".

"На копии паспорта надо было написать дату, время обращения, свою фамилию и подпись. Примерно через час нужно было проверить результаты анализов и внести их, проставляя время, в эту копию и в табличку в экселе. О приходе и получении результата анализа таких пациенток надо было всегда немедленно сообщать старшему администратору, который, в свою очередь, немедленно должен был отчитаться с помощью СМС непосредственно [генеральному директору] Баранову: "Такая-то – ФИО, результат отрицательный", – рассказывает наш собеседник. – Они приходили постоянно, но особенно часто ближе к концу недели, по пятницам, а также по ночам в приемное отделение. Баранову надо было сообщать каждый раз, даже ночью. И он всегда отвечал: "Ок". То, что это был именно Баранов, сомнений нет, так как мы иногда звонили ему по этому номеру по вопросам, связанным с ними".

Как и наш источник, мы можем лишь предполагать, что "спортсменки" были на самом деле элитными эскортницами. Косвенно об этом свидетельствует случайное наблюдение, сделанное собеседником Радио Свобода – правдивость других слов которого частично подтверждается историей "вагнеровца" Сергея Матросова:

"Сдавать анализ они могли только в целях проверки их готовности к работе. Некоторые сдавали гинекологические анализы, а некоторые подтверждали свою девственность. Иногда их сопровождали какие-то люди, которые следили за тем, чтобы анализ сдавала именно та девушка, которой его нужно сдать, чтобы не было подлога. Они не были похожи на спортсменок, среди них были самые разные – высокие, низкие, толстые, худые. В основном молодые, до 20 лет, иногда даже несовершеннолетние. Была пара случаев, когда по этому коду приходили довольно возрастные женщины, нас это удивляло. Почти все они были из регионов.

Некоторые сдавали гинекологические анализы, а некоторые подтверждали девственность

Однажды ночью в мою смену пришли трое – две девушки и парень. Девушки сдали анализ, и они ушли. Через пару дней я, уже в дневную смену, вышел на обед в "Евразию" на канал Грибоедова и увидел там странную компанию. Это был тот самый парень с женщиной постарше, выглядящей хорошо и деловито, и какая-то девушка. Они заказали ей поесть, заплатили за нее и ушли. На вопросы к руководству о том, что это за девушки, нам отвечали расплывчато: что это на самом деле спортсменки. Копии паспортов мы складывали в отдельную папочку, их раз в месяц забирала сотрудница финансового отдела. Все эти пациентки затем переименовывались, а их настоящие фамилии исправлялись в базе на слово "Шпицберген".

Радио Свобода направило в клинику "Согаз" вопросы – правда ли, что там проходили лечение бойцы "ЧВК Вагнера"; являются ли VIP-клиентами клиники Юрий Валентинович Ковальчук, Валентина Ивановна Матвиенко, Сергей Александрович Фурсенко и другие упомянутые в этой статье люди; соответствует ли действительности информация о группе пациентов клиники, которые проходят осмотры по кодовому списку "женский спорт". Ответов на эти вопросы мы не получили.