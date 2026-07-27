Путин вновь увеличил штатную численность российской армии

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России до двух миллионов 426 тысяч. Согласно документу, количество военнослужащих увеличилось с одного миллиона 510 тысяч человек до одного миллиона 535 тысяч.

Как сообщает РИА "Новости", увеличение связано с созданием военно-строительных подразделений.

Предыдущие указы об увеличении численности армии Путин подписал в марте (до одного миллиона 502 тысяч) и июне 2026 года (до двух миллионов 399 тысяч). До начала полномасштабного российского вторжения в Украину штатная численность Вооруженных сил России составляла немногим более одного миллиона. С начала войны против Украины численность армии увеличивалась шесть раз.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что, по его мнению, Путин готовится к новой волне мобилизации. По словам Зеленского, после выборов в Госдуму, назначенных на 21 сентября, российские власти могут мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Независимого подтверждения этим данным нет.

Ранее издания "Вёрстка" и "Важные истории" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России, сообщали, что в Кремле обсуждают возможность новой мобилизации осенью 2026 года. По данным собеседников изданий, подготовительные мероприятия уже ведутся, но окончательное решение пока не принято.

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