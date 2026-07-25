Зеленский: Путин готовит условия для расширения мобилизации

Президент России Владимир Путин готовит условия для расширения мобилизации этой осенью, заявил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки.

По словам украинского президента, с начала года в ряды российских вооруженных сил поступила 221 тысяча человек, а потери составили почти 225,5 тысяч, из них 131 тысяча – это убитые, почти 93 тысячи – раненые.

"Путин готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится. Важно, чтобы мы с партнерами могли надавить на Россию достаточно, чтобы мысли о прекращении этой агрессии стали доминировать – мысли о мире, а не о дополнительной российской мобилизации", – написал Зеленский.

Украинский президент также рассказал о сотрудничестве России и Северной Кореи. "Россия хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи: уже с июня готовятся в Воронежской области, чтобы их принять", – написал он.

Кроме того, по данным Зеленского, Северная Корея планирует передать России новые пусковые установки для баллистических ракет.

"Это угроза не только для Украины. Россия помогает Северной Корее обучаться войне, улучшает их оружие – дает им опыт реального применения оружия. Все это угроза для каждого в Азии, кто в зоне досягаемости северокорейских ракет", – добавил Зеленский.

Украинский президент также пообещал передать партнерам информацию о новой российской помощи Ирану. По его словам, с начала июля Россия ведет активную спутниковую съемку территорий стран Персидского залива.

"В дальнейшем такие снимки оказываются у Ирана. И при этом есть четкая корреляция между российскими съемками объектов и ударами иранских сил – корреляция как накануне ударов, так и после иранских атак – для оценки нанесенного ущерба", – заявил Зеленский.