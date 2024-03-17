Путин назвал Навального по фамилии, комментируя его смерть

Президент России Владимир Путин назвал оппозиционного политика Алексея Навального по фамилии, комментируя его гибель в ямальской колонии, на пресс-конференции в Гостином дворе в Москве.

Смерть оппозиционера Путин назвал "печальным событием" и подтвердил, что обсуждал его обмен с условием, что Навальный не вернётся в Россию.

По словам Путина, об идее обменять Навального на заключённых, которые находятся в западных странах, ему сказали "некоторые коллеги", но не из администрации президента.

"Человек, который со мной говорил, ещё фразу не закончил, а я сказал: "Я согласен". Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Только при одном условии сказал: если мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пускай там сидит", – рассказал Путин.

Ранее "Агентство" и англоязычные СМИ сообщали, что Россия была готова освободить Навального, американского журналиста Эвана Гершковича и отставного американского морпеха Пола Уилана. Взамен России, по неподтвержденным данным, могли бы выдать приговорённого в Германии к пожизненному сроку по делу об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили Вадима Красикова и ещё "кого-то из осуждённых в США россиян".

Первоначально в новости утверждалось, что Путин назвал Навального по фамилии впервые после его смерти, однако по крайней мере один раз он назвал его и при жизни - это было в 2013 году (на старую статью обратил внимание политолог Евгений Минченко). Как правило, Путин избегал произносить фамилию Навального. Новость скорректирована.

В воскресенье, 17 марта, в России завершилось голосование на выборах президента. По итогам подсчёта 80% бюллетеней побеждает Владимир Путин с результатом в более 87% голосов.

Избиратели принесли на могилу Навального бюллетени с его именем, а также добавляли в листы для голосования его фамилию, после чего опускали их в избирательные урны. Так поступила и вдова оппозиционера Юлия Навальная. Она проголосовала на избирательном участке в посольстве России в Берлине.

Навальный погиб 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк". В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники политика считают, что его убили.

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