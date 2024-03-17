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Путин назвал Навального по фамилии, комментируя его смерть

Бюллетени на могиле Алексея Навального. В России прошли выборы президента, 17 марта 2024 года
Бюллетени на могиле Алексея Навального. В России прошли выборы президента, 17 марта 2024 года

Президент России Владимир Путин назвал оппозиционного политика Алексея Навального по фамилии, комментируя его гибель в ямальской колонии, на пресс-конференции в Гостином дворе в Москве.

Смерть оппозиционера Путин назвал "печальным событием" и подтвердил, что обсуждал его обмен с условием, что Навальный не вернётся в Россию.

По словам Путина, об идее обменять Навального на заключённых, которые находятся в западных странах, ему сказали "некоторые коллеги", но не из администрации президента.

"Человек, который со мной говорил, ещё фразу не закончил, а я сказал: "Я согласен". Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Только при одном условии сказал: если мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пускай там сидит", – рассказал Путин.

Ранее "Агентство" и англоязычные СМИ сообщали, что Россия была готова освободить Навального, американского журналиста Эвана Гершковича и отставного американского морпеха Пола Уилана. Взамен России, по неподтвержденным данным, могли бы выдать приговорённого в Германии к пожизненному сроку по делу об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили Вадима Красикова и ещё "кого-то из осуждённых в США россиян".

Первоначально в новости утверждалось, что Путин назвал Навального по фамилии впервые после его смерти, однако по крайней мере один раз он назвал его и при жизни - это было в 2013 году (на старую статью обратил внимание политолог Евгений Минченко). Как правило, Путин избегал произносить фамилию Навального. Новость скорректирована.

Бюллетень на могиле Алексея Навального, 17 марта 2024 года
Бюллетень на могиле Алексея Навального, 17 марта 2024 года

В воскресенье, 17 марта, в России завершилось голосование на выборах президента. По итогам подсчёта 80% бюллетеней побеждает Владимир Путин с результатом в более 87% голосов.

Избиратели принесли на могилу Навального бюллетени с его именем, а также добавляли в листы для голосования его фамилию, после чего опускали их в избирательные урны. Так поступила и вдова оппозиционера Юлия Навальная. Она проголосовала на избирательном участке в посольстве России в Берлине.

  • Навальный погиб 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк". В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники политика считают, что его убили.

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