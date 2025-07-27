Путин впервые за долгое время вышел к публике в Петербурге

Президент России Владимир Путин в воскресенье 27 июля посетил Санкт-Петербург, несмотря на отмену в городе - впервые с 2017 года - Большого военно-морского парада на Неве "по соображениям общей обстановки и безопасности".

Ленинградская область утром в воскресенье была атакована более чем десятком украинских беспилотников. Об отмене парада сообщалось заранее.

В Петербурге Путин в воскресенье остановил кортеж на Дворцовой площади, по которой проезжал после посещения Адмиралтейства. Как отмечает "Агентство", это произошло впервые с октября прошлого года.

Путин довольно редко выходит на улице к публике, однако в последние годы он нередко делал это после событий, которые могут быть расценены как угроза его власти, например после мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года или после гибели и похорон Алексея Навального. Как пишет "Агентство", в этот раз Путин остановил лимузин и вышел к публике после усиления обстрелов дронами центральной России. Обстрелы не приводят к значительным разрушениям или жертвам, однако из-за них всё чаще происходят сбои в расписании самолётов и поездов. В частности 27 июля атака беспилотников привела к задержке более 100 рейсов в петербургском аэропорту Пулково.

На опубликованных Кремлём и госагентством ТАСС кадрах видно, что Путин на площади пообщался с мужчиной в форме моряка и с Военно-морским флагом СССР, который попросил президента "бороться с фашистами" и сказал, что теперь может "умереть спокойно". На других кадрах участники встречи провозглашают славу Путину и скандируют его фамилию.

Помимо общения с публикой на Дворцовой, Путин проехал на катере по Неве, как во время парада, и посетил Адмиралтейство, где поздравил моряков с Днём ВМФ, а также провёл "проверку проведения оперативного учения "Июльский шторм" в операционных зонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии". Кроме того, Путин посетил Кронштадт, где также базируются корабли Балтийского флота, там он поднялся на борт фрегата "Адмирал Григорович". От председателя Морской коллегии и своего помощника Николая Патрушева Путин получил ведомственную медаль "За верность российскому флоту".

В 2017-2024 годах в День ВМФ в Санкт-Петербурге проходил так называемый главный военно-морской парад. Он включал смотр военных кораблей Балтийского флота, однако для участия в нём прибывали корабли и других флотов, а также военные корабли других стран. Парады продолжались и в первые три года полномасштабной войны против Украины, хотя в 2024 году парад и был сокращён по сравнению с предыдущими годами.

С начала российского вторжения украинским военным удалось потопить или вывести из строя более 10 российских кораблей в Чёрном море, включая флагман флота, крейсер "Москва". Большая часть кораблей была передислоцирована из аннексированного Крыма в Новороссийск.