В Волгоградской области из-за атак БПЛА задерживаются поезда

В Волгоградской области из-за падения падения обломков сбитого беспилотника в районе станции Жутово было нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. Два поезда дальнего следования были задержаны, один пригородный поезд был отменен.

Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров. В Жутово находится нефтебаза, как сообщают украинские телеграм-каналы, беспилотник атаковал электроподстанцию.

В аэропорту Волгограда в ночь на воскресенье вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. К утру они были сняты. Ограничения на полеты также вводились в аэропортах Нижнего Новгорода, Пскова, Калуги и Петербурга.

Всего, по данным Министерства обороны России, на российскими регионами были сбиты 99 беспилотников.