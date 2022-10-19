Путин ввёл военное положение на аннексированных территориях

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх аннексированных регионах — в самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. На какой срок вводится военное положение, не уточняется.

Выступая по видеосвязи на совещании Совета безопасности России, Путин заявил, что на этих территориях режим военного положения действовал ещё до их аннексии Россией. "Сейчас необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства", - сказал президент России.

Указ уже отправлен на утверждение в Совет Федерации.

Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, военное положение вступит в силу с завтрашнего дня, 20 октября. В аннексированных регионах будет создана "территориальная оборона", ещё в восьми регионах, включая аннексированные Крым и Севастополь, вводится "средний уровень реагирования", в Центральном и Южном федеральных округах — "уровень повышенной готовности", а в остальных российских субъектах — "уровень базовой готовности"."При необходимости в Российской Федерации в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные конституционным законом "О военном положении" 2002 года",— отмечается в указе.

Президент также объявил, что главы российских регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

24 сентября президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Уголовный кодекс вводятся такие понятия, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Он также ужесточил ряд наказаний для призывников и военнослужащих.

30 сентября Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, большая часть которых оккупирована российскими войсками.

Многие страны мира уже заявили, что не признают аннексию. Украина заявила, что будет вооруженным путем бороться за возвращение этих территорий под свой контроль.

С начала осени Вооружённые силы Украины начали активное контрнаступление, в том числе и на херсонском направлении. За несколько часов до сегодняшнего выступления Путина оккупационные власти объявили об эвакуации людей и чиновников из Херсона.

Больше новостей Радио Свобода: