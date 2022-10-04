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Карта Минобороны показала отступление России на 30 км под Херсоном

Карта боевых действий, показанная российским министерством обороны на брифинге 4 октября, свидетельствует об отступлении российской армии почти на 30 километров в Херсонской область и полное освобождение Украиной Харьковской области. На это обратило внимание издание "Агентство".

3 октября на продемонстрированных в ходе ежедневного брифинга картах министерство указывало контролируемой Россией территорией часть Харьковской области на восточных берегах рек Оскол и Северский Донец. На новой карте Москва контролирует только небольшой участок региона к северо-востоку от Двуречного. Во вторник об освобождении сообщили сёла Богуславка и Боровская Андреевка в Изюмском региона, что приближает украинскую армию к Луганской области с ещё одного направления.

На карте в Херсонской области линия фронта накануне проходила в районе населённых пунктов Давыдов Брод, Добрянка и Золотая Балка. Во вторник Минобороны показало, что под контролем российской армии находится территория примерно до линии между Давыдовым Бродом и Дудчанами, пишет “Агентство”. Таким образом линия фронта в регионе сместилась к северу примерно на 30 километров.

4 октября в соцсетях появился ряд видео из новых освобожденных поселений в Херсонской области. Украинские военные сообщают об освобождении Давыдового Брода, Староселья, Архангельского, Большой Александровки. Министерство обороны страны это пока официально не комментировало. В понедельник Госдума, а во вторник российский Совет Федерации приняли конституционные законы, согласно которым эти населённые пункты объявлялись территорией России.

Украинское контрнаступление началось в начале сентября и продолжается сейчас сразу на нескольких направлениях. Это впервые вызвало публичную критику министерства обороны от высокопоставленных российских чиновников. Кроме того, нехваткой живой силы на фронте эксперты объясняют объявленную в России мобилизацию.

  • 4 октября президент Украины Владимир Зеленский выпустил указ, которым объявил ничтожными указы президента России Владимира Путина о признании независимыми Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Киев заявляет, что намерен вернуть контроль над всеми этими территориями.

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