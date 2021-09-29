Путин вышел из самоизоляции и встретился с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что его "пронесло", и он не заразился коронавирусом, несмотря на то, что, по его словам, целый день общался с заразившимся адъютантом.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песковзаявил, что с 29 сентября Владимир Путин фактически вышел из режима самоизоляции, который он соблюдал две недели. Первой официальной очной встречей Путина после выхода из самоизоляции стала встреча в Сочи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Именно по завершении переговоров с ним Путин рассказал о том, что не заразился, хотя в его окружении многие заболели. По мнению президента России, ему помогла ревакцинация "Спутником V", благодаря которой у него сохраняется высокий титр антител.

О том, что 29 сентября в Сочи состоятся переговоры с Эрдоганом, было известно заранее, однако до сегодняшнего дня Кремль не подтверждал, что Путин намеревается выйти из самоизоляции. Находясь на карантине, Путин проводил встречи в формате он-лайн, в том числе и с лидерами партий, победивших на выборах в Госдуму. Он также проголосовал удалённо, воспользовавшись системой дистанционного голосования, вызвавшей критику сторонников оппозиции. КПРФ подала иски в суд, требуя отменить результаты электронного голосования во всех 15 московских одномандатных округах, утверждая, что они могли быть сфальсифицированы.

Переговоры с Эрдоганом продолжались около 3-х часов. По их итогам не было никаких заявлений для прессы. На переговорах, как сообщается, обсуждались прежде всего международные отношения, в том числе ситуация в Сирии и Ливии, где Россия и Турция поддерживают противостоящие друг другу силы. Обсуждалась также энергетика. В начале переговоров Путин упомянул и о российско-турецком центре мониторинга процесса прекращения огня в Нагорном Карабахе, сказав, что его работа - "гарантия стабильности" в регионе. Турция открыто поддерживает одну из сторон конфликта - Азербайджан.

В недели, предшествовавшие встрече президентов - первой их очной встрече с марта 2020 года - вновь обострилась ситуация в Сирии, где российские ВВС бомбят позиции отрядов вооружённой оппозиции. Также официальная Москва подвергла критике высказывания самого Эрдогана о том, что Турция не признаёт аннексию Крыма, и позицию турецких властей относительно непризнания итогов выборов в Госдуму, проводившихся в Крыму. О том, обсуждались ли на переговорах темы, связанные с Украиной и Крымом, не сообщается.