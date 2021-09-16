Путин заявил о десятках заболевших в его окружении

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении коронавирусной инфекцией заболели "не один, не два", а "несколько десятков" человек.

Выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в четверг, Путин сказал, что из-за этой вспышки заболеваемости в последний момент отменил свою поездку в Душанбе на этот саммит.

"Теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", - сказал Путин, посетовав, что не может лично обнять участников саммита. Фамилий и должностей тех, кто заболел, он не назвал. Он также не сказал, были ли они привиты.

О том, что ему придётся уйти на карантин, Путин сообщил в понедельник. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда фактически дезавуировал его слова, сказав, что президент выражался образно. Однако на следующий день Путин сказал, что ушёл на самоизоляцию. Песков это подтвердил, сказав, что сам Путин здоров и будет продолжать работать удалённо.

Неясно, каким образом Путин будет голосовать - если будет - на предстоящих 17-19 сентября в выборах в Госдуму. Ранее сообщалось, что на электронное голосование он не зарегистрировался. Теоретически, избирательную урну могут принести к нему в то место, где он находится на самоизоляции. Кремль пока не комментировал этот вопрос.

В столице Таджикистана проходит саммит ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. Главная его тема - события в Афганистане. Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин тоже не приедет на саммит.