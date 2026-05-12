Путин "вышел в народ" и "случайно встретил" бывшего подчинённого

Путин за рулём "Ауруса" (архивное фото)

Кремль 10 мая опубликовал видео встречи Владимира Путина со своей школьной учительницей Верой Гуревич в гостинице на Арбате. Во время этой встречи президент встретился с якобы случайными людьми. Ими оказались бывший сотрудник компании, управлявшей его резиденцией, и члены семьи Гуревич, выяснило "Агентство".

В видео, проанализированном изданием, Путин на внедорожнике Aurus подъехал к неназванной гостинице, вышел с водительского места и прошел в холл отеля, где его ждала Гуревич, после чего пригласил её к машине. По пути он якобы случайно встретил жителя Сочи, пожал ему руку и спросил о погоде и впечатлениях от Москвы.

Местом встречи выбрали гостиницу "Арбат" в Плотниковом переулке, которая входит в состав ФГУП "Президент-отель". Случайным встреченным оказался Александр Базарный, который в 2010-2011 годах работал охранником в краснодарских предприятиях "Газстрой безопасность" и "Свод интернешнл". Последняя компания обслуживала шале "Ачипсе" возле курорта Красная поляна. Это шале называли одной из резиденций Владимира Путина. Компания также управляла другими элитными коттеджами в Красной поляне, среди арендаторов которых были мать приближённой Путина Алины Кабаевой и сын главы Росгвардии Виктора Золотова.

Также Базарный работал в компании "Гросс групп ди", которая, как писал "Проект", принадлежит связанной с бывшим разведчиком Сергем Трегубом фирме "Владение-В". Трегуб управляет активами в интересах главы "Газпрома" Алексея Миллера и, как пишет "Агентство", "выполняет щепетильные поручения руководства страны".

Вместе с Гуревич в холле гостиницы Путина дожидались также не случайные люди, а её внучка Дарья Креер вместе с мужем, бизнесменом Андреем Креером.

Выход в "народ" Путина состоялся через неделю после того, как одна из европейских разведок, как утверждают CNN и "Важные истории" выпустила доклад об усилении мер безопасности вокруг президента. В нём говорилось, что глава российского государства опасается покушения, в связи с чем Кремль значительно усилил его личную охрану, установив системы слежки в домах ближайших сотрудников.

