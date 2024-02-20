Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля, сообщила пресс-служба Кремля. В обязательной речи президент формулирует основные направления политики государства.

Выступление Путина пройдёт перед президентскими выборами: в прошлые годы он объявлял в таких случаях о введении дополнительных выплат и льгот. В речи президент сформулирует свою предвыборную программу, писала ранее газета "Коммерсантъ".

В 2023 году президент обратился к Федеральному собранию с посланием 21 февраля. Президент выступал почти два часа. Значительная часть речи была посвящена оправданию российского вторжения в Украину.

Президент также сообщил о новых льготах для военных, повышении минимальной зарплаты и налоговых вычетов, предложил выплачивать материнский капитал на занятых Москвой украинских территориях задним числом и анонсировал фактический отказ от перевода российских вузов на Болонскую систему образования.

  • Выборы в России независимые наблюдатели и эксперты оценивают как несвободные и нечестные. Власти вмешиваются в избирательный процесс, создают преимущества провластным кандидатам, в ряде случаев речь идёт и о прямых фальсификациях.

Форум

Материалы по теме

Смерть Навального в колонии
Embed
Смерть Навального в колонии

No media source currently available

0:00 0:31:57 0:00

Смерть Навального в колонии

Соратники говорят "он убит"

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG