На депутата Самарской областной думы от КПРФ Михаила Абдалкина , который выложил в сеть видео, где он смотрит послание Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах, составили административный протокол по статье о дискредитации армии. Материалы переданы в суд города Новокуйбышевска, следует из карточки дела . Рассмотрение протокола состоится 7 марта.

Вчера Абдалкин сообщил на своей странице во "ВКонтакте" , что дело заведено за "то самое видео". "Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность",— добавил он.

Абдалкин сам опубликовал ролик на личных страницах в соцсетях, отметив, что смотрел послание по просьбе руководства фракции КПРФ в областной думе. "Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен", – прокомментировал видео Абдалкин.

Ранее Самарская областная дума объявила Михаилу Абдалкину "публичное порицание". Депутаты предложили исключить его из партии, а также обратились в правоохранительные органы и прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку его поступку.

1 марта Абдалкина вызывали в полицию.