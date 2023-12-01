Путин вывел иностранных инвесторов из управления аэропортом Пулково

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о создании холдинга для управления петербургским аэропортом Пулково. Он будет полностью российским. В его собственность будут переданы все 100% акций кипрской компании Thalita Trading Limited, ранее управлявшей воздушной гаванью.

Долями в Thalita Trading Limited владели российский банк ВТБ, немецкая компания Fraport, катарский инвестиционный фонд QIA и консорциум инвесторов с участием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), а также компании Mubadala из ОАЭ и частного фонда Baring Vostok.

Новый холдинг "Воздушные ворота Северной столицы" (ООО "Холдинг ВВСС") имеет стопроцентно российское участие. В указе Путина уточняется, что национализация аэропорта осуществляется в связи с "недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" и с "угрозой национальным интересам и экономической безопасности России, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств".

Немецкая компания Fraport, владевшая 25% Thalita Trading Limited, заявила Deutsche Welle, что проверяет сообщения об изъятии прав управления аэропортом у иностранных инвесторов. "Сначала нам необходимо верифицировать эту информацию и изучить, что это будет означать в будущем для нашего участия в аэропорту Санкт-Петербурга, которое мы приостановили с начала российской войны [в Украине]", - сказали в пресс-службе Fraport.